पोटका में मां मनसा की झापान यात्रा की धूम, जहरीले नागों के साथ रथ पर सवार होकर नाचते-गाते हैं ग्रामीण

संवाद सूत्र, पोटका (पूर्वी सिंहभूम)। क्या आपने कभी खुलेआम रथ पर चढ़कर घूमते जहरीले नागों को देखा है? वो भी गांव के बीचों-बीच, हजारों लोगों की भीड़ के सामने? अगर नहीं, तो आपको एक बार जरूर आना चाहिए पश्चिमी सिंहभूम के शंकरदा गांव, जहां मां मनसा की पूजा पर हर साल निकलती है झापान यात्रा- एक ऐसा आयोजन, जहां सांपों से डर नहीं, बल्कि पूजा होती है।

परंपरा, जो सैकड़ों साल पुरानी है झारखंड-बंगाल की सीमा से सटे इस गांव में मां मनसा की पूजा सैकड़ों वर्षों से होती आ रही है। ग्रामीणों का अटूट विश्वास है कि जब से ये पूजा शुरू हुई है, सर्पदंश से किसी की मौत नहीं हुई और यही श्रद्धा, इस आयोजन को अद्वितीय बनाती है।

जब रथ पर चढ़कर नाचे नाग इस बार की झापान यात्रा में पुरुलिया से आए तीन ओझा-गुनियों ने अपने साथ लाए जहरीले सांपों के साथ ऐसा खेल दिखाया कि देखने वालों की भी सांसें थम गईं। ओझाओं ने रथ पर चढ़कर सांपों के साथ पूजा, नृत्य और झांकी प्रस्तुत की, जिसे स्थानीय भाषा में 'झापान' कहा जाता है। इसे देखने गांव ही नहीं, आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु उमड़ पड़े।

कलश यात्रा से शुरू, श्रद्धा से सजी शोभा पूरे आयोजन की शुरुआत हुई नदी से जल भरने वाली कलश यात्रा से, जहां महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में कलश सिर पर लेकर चलती हैं। इसके बाद शुरू होती है झापान यात्रा- आस्था, नाट्य और नागों का जीवंत संगम।

गांव बना मंदिर, हर गली में आस्था गांव में 6 से अधिक जगहों पर मां मनसा की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। हर पूजा पंडाल में दीप, धूप और मंत्रों की गूंज है। ढोल-नगाड़ों की थाप पर थिरकती श्रद्धा और हर चेहरे पर मां के प्रति भक्ति दिखाई देती है।