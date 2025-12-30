'माचिस की डिब्बी' और 'कटहल' दिखाकर वोट मांगेगे प्रत्याशी, झारखंड नगर निकाय चुनाव के लिए फाइनल हुए सिंबल

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले वर्ष होने वाले नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में आयोग ने इस चुनाव के लिए चुनाव चिह्नों का निर्धारण कर दिया है। इसे लेकर आयोग ने 'निर्वाचन प्रतीक आवंटन आदेश, 2026' जारी कर दिया है। कुल 150 चुनाव चिह्नों की सूची में माचिस की डिब्बी से लेकर रोबोट तक सम्मिलित हैं। इस आदेश के तहत तीन प्रकार के प्रतीक चिह्न निर्धारित किए गए हैं। पहली सूची में नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के महापौर या अध्यक्ष के पद के उम्मीदवारों के लिए मुक्त निर्वाचन प्रतीक चिह्न निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह, इन निकाय क्षेत्रों के वार्ड पार्षदों के लिए भी अलग मुक्त निर्वाचन प्रतीक चिह्न निर्धारित किए गए हैं। तीसरी सूची में ऐसे चुनाव चिह्न हैं, जिन्हें निर्धारित प्रतीक चिह्न के आवंटन समाप्त हो जाने के बाद आवंटन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

इसके तहत यदि किसी निर्वाचन/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की संख्या से अधिक हो जाय तो उक्त निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले शेष उम्मीदवारों को सुरक्षित चुनाव चिह्नों में से क्रमानुसार चुनाव चिह्न आवंटित किया जाएगा। तीनों श्रेणी में 50-50 चुनाव चिह्न निर्धारित किए गए हैं।

आयोग आवंटित चुनाव चिह्नों की कर सकेगा समीक्षा आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार को आवंटित चुनाव चिह्न अंतिम होगा और बिना आयोग के पूर्व अनुमोदन के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आवंटित चुनाव चिह्न में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किया गया आवंटन यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा

जारी निर्देश से भिन्न होगा तो ऐसी स्थिति में आयोग सभी तथ्यों की पर्याप्त जांच परख कर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किए गए चुनाव चिह्न आवंटन का पुनरीक्षण कर सकता है। आयोग अपने निर्देश के अधीन किसी भी स्तर पर उम्मीदवारों को आवंटित चुनाव चिह्न में संशोधन कर सकेगा।

महापौर/अध्यक्ष के लिए मुक्त चुनाव चिह्न एयर कंडिशनर, हीरा, माचिस की डिब्बी, छड़ी, डोली, नेल कटर, चूड़ियां, ड्रिल मशीन, कड़ाही, बैटरी टार्च, बिजली का खंभा, नाशपाती, बेंच, बांसुरी, कलम की निब सात किरणों के साथ, बिस्किट, फव्वारा, पेंसिल शार्पनर, बक्सा, कीप, पेट्रोल पंप, ईंटें, गैस का चूल्हा, हाथ रेहड़ी, बाल्टी, चाय छलनी, प्लेट स्टैंड, कैमरा, हरी मिर्च, पंचिंग मशीन, कारपेट, ऊन व सिलाई, अंगूठी, चपाती रोलर, आइस क्रीम, सेफ्टी पिन, चिमनी, कटहल, कैंची, नारियल फार्म, भिंडी, जूता, कंप्यूटर माउस, कुंडी, कूदने की रस्सी, घन, लूडो।

वार्ड पार्षदों के लिए मुक्त चुनाव चिह्न अलमारी, डीजल पंप, माईक, बेबी वाकर, द्वार घंटी, गले की टाई, बल्ला, डम्बल्स, पैंट, मोतियों का हार, लिफाफा, मटर, साइकिल पंप, कुआं, पैन स्टैंड, ब्लैक बोर्ड, फ्राक, पेंडुलम, डबल रोटी, स्टूल, फोन चार्जर, ब्रीफकेस, उपहार, करनी, केक, ग्रामोफोन, मिक्सी, कैन, खिड़की, रेजर, कैरम बोर्ड, हेडफोन, रोड रोलर, जंजीर, जुराबें, रूम हीटर, चप्पलें, पानी गरम करने का राड, चिमटी, दीवार खूंटी, सिलाई की मशीन, कलर ट्रे और ब्रश, लेडी पर्स, शटर, चारपाई, लैटर बॉक्स, स्लेट, सीटी, लंच बॉक्स।