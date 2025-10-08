Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election 2025: झामुमो को बंटवारे में मिल सकती हैं ये सीटें, सीमावर्ती जिलों पर पार्टी का फोकस

    By Pradeep singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:05 PM (IST)

    झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार चुनाव की तैयारी में है। राजद के साथ सीट बंटवारे में कटोरिया और मनिहार सीट झामुमो को मिल सकती हैं। पटना में राजद नेताओं के साथ बैठक के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। झामुमो ने तेजस्वी यादव से मुलाकात में बांका समेत कई सीटों पर दावा किया है खासकर आदिवासी आरक्षित सीटों पर।

    prefferd source google
    Hero Image
    झामुमो को बंटवारे में मिल सकती हैं कटोरिया-मनिहारी सीटें

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। गठबंधन के तहत सीट बंटवारे में दो आरक्षित सीटें कटोरिया और मनिहार पार्टी के हिस्से में आ सकती है। मंगलवार को पटना में राजद नेताओं के साथ हुई वार्ता के बाद बुधवार को मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और महासचिव विनोद पांडेय ने स्थानीय पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन बैठकों में चुनावी रणनीति को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए। बुधवार शाम दोनों नेता रांची लौट आए। महासचिव विनोद पांडेय ने बताया कि राजद नेताओं से बहुत सकारात्मक बातचीत हुई। एक-दो दिनों में सबकुछ स्पष्ट होने के बाद फैसला हो जाएगा।

    पटना की वार्ता महागठबंधन में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बातचीत के निष्कर्ष से पार्टी प्रमुख हेमंत सोरेन को अवगत कराया जाएगा।

    झामुमो ने मंगलवार को राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात में बिहार में सीटों पर दावा पेश किया। पार्टी ने जिन सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत बताई, उसमें बांका, कटोरिया, चकाई, तारापुर, मनिहारी, पूर्णिया व धमदाहा शामिल हैं।

    इनमें कटोरिया व मनिहारी आदिवासी आरक्षित (एसटी) सीटें हैं। अधिक संभावना यही है कि ये दोनों आरक्षित सीटें झामुमो को आवंटित की जाएंगी, क्योंकि पार्टी की आदिवासी आधार मजबूत है। झामुमो बिहार के सीमावर्ती जिलों पर नजर टिकाए हुए है, जहां पार्टी का पारंपरिक प्रभाव है।

    पार्टी की बैठक में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आधार मजबूत करें। झामुमो बिहार इकाई को सक्रिय करने पर जोर दिया गया। पांडेय ने कहा कि ये सीटें जीतकर हम महागठबंधन को मजबूत करेंगे।

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: नीतीश को छोड़ लालू के पाले में आ गए गोपाल मंडल, मंगनीलाल ने किया राजद में 'वेलकम'

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: सीट शेयरिंग पर चिराग के रिएक्शन से बढ़ी हलचल, पापा रामविलास को याद कर दिए बड़े संकेत