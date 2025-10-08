Bihar Politics: सीट शेयरिंग पर चिराग के रिएक्शन से बढ़ी हलचल, पापा रामविलास को याद कर दिए बड़े संकेत

बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी जोरों पर है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान पर सबकी नजरें हैं। दिल्ली से पटना पहुंचे चिराग ने सीट शेयरिंग पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। चिराग ने कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव में जुटने का आह्वान किया।

राज्य ब्यूृरो, पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) के लिए तारीखों का एलान हो चुका है। एनडीए में सीटों के बंटवारे (Bihar NDA Seat Sharing) को लेकर हलचल मची है। दिल्ली से लेकर पटना तक इसे लेकर मंथन चल रहा है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सबकी निगाहें चिराग पर टिकी हैं।

इस बीच बुधवार को चिराग पासवान (Chirag Paswan) दिल्ली से पटना पहुंचे। सीट शेयरिंग पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल से चिराग बचते रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इंतजार कीजिए ना, अभी बहुत शुरुआती दौर में बातचीत शुरू हुई है, सही समय आने पर जानकारी दी जाएगी। जब तक चीजें फाइनल ना हो जाए तब तक कुछ बताने का मतलब नहीं है। वहीं, पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए चिराग ने अपने एक्स हैंडल पर उनकी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है- पापा हमेशा कहा करते थे- जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिखाए मार्ग और आपके विजन को साकार करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूं।

पिता के संकल्प को पूरा करने का किया प्रण चिराग पासवान ने एक्स हैंडल पर पिता रामविलास पासवान के संकल्प को पूरा करने का प्रणलिया। उन्होंने कहा कि बिहार के समग्र और सर्वांगीण विकास का जो सपना रामविलास पासवान ने देखा था, उसे अब धरातल पर उतारने का समय आ गया है।

पिता को याद कर भावुक हुए चिराग ने कहा-आपने मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे निभाना मेरे जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य है। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने जा रहा है और आगामी चुनाव उनके पिता के संकल्प को पूरा करने का अवसर है। यह बिहार को नई दिशा देने और हर बिहारी के सपनों को साकार करने का अवसर है।