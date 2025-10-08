Bihar Politics: नीतीश को छोड़ लालू के पाले में आ गए गोपाल मंडल, मंगनीलाल ने किया राजद में 'वेलकम'

Language
    पटना में राजद कार्यालय में आयोजित एक मिलन समारोह में जदयू के कई नेताओं ने राजद का दामन थाम लिया। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने इन नेताओं का स्वागत किया और कहा कि एनडीए से अति-पिछड़ा समाज का मोहभंग हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जदयू भाजपा के साथ मिलकर आरक्षण की चोरी कर रहा है।

    दरभंगा से आए जदयू नेताओं का मंगनीलाल ने किया राजद में स्वागत

    राज्य ब्यूरो, पटना। बुधवार को आयोजित मिलन समारोह में जदयू से जुड़े कई नेताओं-कार्यकर्ताओं ने राजद का झंडा उठा लिया। प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह की अध्यक्षता राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने की।

    दरभंगा के जिलाध्यक्ष रहे गोपाल मंडल और प्रदेश महासचिव चांद अंसारी के नेतृत्व में आए जदयू नेताओं का मंडल ने पार्टी में स्वागत किया।

    उन्होंने कहा कि एनडीए से अति-पिछड़ा समाज का मोहभंग हो गया है। यह समाज समझ चुका है कि भाजपा के साथ मिलकर जदयू आरक्षण की चोरी कर रहा। अब्दुल बारी सिद्दीकी, अली अशरफ फातमी, भोला यादव, रणविजय साहू, एजाज अहमद आदि समारोह में उपस्थित रहे।

    रणविजय साहू आदि ने सरकार पर अति-पिछड़ा वर्ग को प्रताड़ित करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कहा कि समाज में विद्वेष की भावना पैदा करने का प्रयास हो रहा।

    लालू बोले, विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए बिहार से भाग जाएगा

    दूसरी ओर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद सत्तारूढ़ एनडीए बिहार से भाग जाएगा। अपने मजाकिया स्वभाव के अनुरूप लालू ने मंगलवार को एक्स पर लिखा कि "छह और 11, एनडीए नौ दो ग्यारह।"

    इस मुहावरे के उल्लेख में उनका छह और 11 से आशय बिहार में दो चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की निर्धारित तारीखें हैं। पहले चरण का मतदान छह नवंबर को होना है, जबकि दूसरे चरण का 11 नवंबर को।

    लालू के इस हास्य-भाव पर जब उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लालू 14 नवंबर को भी याद रखें, जिस दिन मतगणना होगी। 14 नवंबर बाल दिवस है। मतगणना के साथ लालू को पता चल जाएगा कि कौन बच्चा है। उल्लेखनीय है कि सम्राट अपनी राजनीति के शुरुआती दौर में राजद में हुआ करते थे।

