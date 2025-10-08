Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: दिग्गज नेता अजय निषाद की बीजेपी में हो सकती है वापसी, कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज

    By Prem kumar Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:27 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में कांग्रेस नेता अजय निषाद की भाजपा में वापसी की अटकलें तेज हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले निषाद भाजपा से टिकट न मिलने के कारण कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब उनकी घर वापसी की संभावना है और कहा जा रहा है कि वह अपनी पत्नी को आगामी विधानसभा चुनाव में उतार सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    दिग्गज नेता अजय निषाद की बीजेपी में हो सकती है वापसी, कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) का एलान हो चुका है। इस बीच सियासी दलों में उठापटक का दौर जारी है। कुछ नेताओं की घर वापसी भी हो रही है। इसी कड़ी में अब दिग्गज नेता अजय निषाद का नाम भी जुड़ने वाला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांग्रेस से मुजफ्फरपुर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले अजय निषाद की भाजपा में वापसी हो सकती है। बता दें कि भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर वह कांग्रेस में चले गए थे। चुनाव में वह हार गए थे।

    कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। करीब डेढ़ साल के बाद उनकी घर वापसी हो सकती है। बताया जा रहा है कि वह पत्नी को विधानसभा चुनाव में उतारेंगे। आज शाम पटना में वह भाजपा में शामिल होने की घोषणा करेंगे।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: भोजपुर जिले की 7 सीटों पर दिलचस्प हुआ चुनाव, आरा और बड़हरा पर सबकी निगाहें