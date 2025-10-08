Bihar Politics: दिग्गज नेता अजय निषाद की बीजेपी में हो सकती है वापसी, कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज
बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में कांग्रेस नेता अजय निषाद की भाजपा में वापसी की अटकलें तेज हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले निषाद भाजपा से टिकट न मिलने के कारण कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब उनकी घर वापसी की संभावना है और कहा जा रहा है कि वह अपनी पत्नी को आगामी विधानसभा चुनाव में उतार सकते हैं।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) का एलान हो चुका है। इस बीच सियासी दलों में उठापटक का दौर जारी है। कुछ नेताओं की घर वापसी भी हो रही है। इसी कड़ी में अब दिग्गज नेता अजय निषाद का नाम भी जुड़ने वाला है।
कांग्रेस से मुजफ्फरपुर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले अजय निषाद की भाजपा में वापसी हो सकती है। बता दें कि भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर वह कांग्रेस में चले गए थे। चुनाव में वह हार गए थे।
कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। करीब डेढ़ साल के बाद उनकी घर वापसी हो सकती है। बताया जा रहा है कि वह पत्नी को विधानसभा चुनाव में उतारेंगे। आज शाम पटना में वह भाजपा में शामिल होने की घोषणा करेंगे।
