Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: भोजपुर जिले की 7 सीटों पर दिलचस्प हुआ चुनाव, आरा और बड़हरा पर सबकी निगाहें

    By Kanchan Kishore Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:51 PM (IST)

    भोजपुर में चुनाव की घोषणा के साथ राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जिले की सात सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। महागठबंधन में कुछ सीटों पर स्थिति स्पष्ट है लेकिन आरा और बड़हरा जैसी सीटों पर अभी भी खींचतान जारी है। सभी पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही हैं और जनता में इस बात को लेकर उत्सुकता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    भोजपुर जिले में सातों सीट पर विरोधियों से पहले अपनों से द्वंद

    राण अमरेश सिंह, आरा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भोजपुर जिले में पहले चरण में चुनाव है। नामांकन शुरू होने में महज 2 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में जिले के कुल सात सीटों की दशा-दिशा का आकलन शुरू हो गया है। कौन-सी सीट किस गठबंधन और किसके हिस्से में जाएगी। किस गठबंधन से कौन-कौन उम्मीदवार होंगे, यह चर्चा आम लोगों के बीच खूब हो रही है। यह असमंजस अभी हर गठबंधन और दल को लेकर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महागठबंधन को लें तो जिले की सात सीटों में से तीन सीट शाहपुर, संदेश और आरक्षित सीट अगिआंव में इस खेमा में प्रत्याशियों की स्थिति लगभग साफ है और प्रत्याशी को लेकर मतभेद नहीं है। शाहपुर और संदेश में वर्तमान में राजद का कब्जा है और इस बार भी उम्मीदवारी को लेकर कोई घमासान नहीं है।

    संदेश में राजद की ओर प्रत्याशी का चेहरा बदला भी तो वह पूर्व विधायक अरुण यादव के परिवार से ही होगा और उनकी सहमति से होगा। राजग की ओर से यहां पर जदयू से विधान पार्षद राधा चरण साह को प्रत्याशी बनाने की चर्चा है। इसी तरह तरारी में राजद के सीटिंग विधायक राहुल तिवारी का फिर से उम्मीदवार बनना लगभग तय है।

    अगिआंव से माले के नेता शिवप्रकाश रंजन का नाम भी तय है। तरारी सीट पर भाजपा का सीटिंग प्रत्याशी विशाल प्रशांत का लड़ना तय माना जा रहा है, लेकिन महागठबंधन कोटे से भाकपा माले किसको टिकट देता है, अभी स्पष्ट नहीं है।

    उपचुनाव में भाकपा माले को विशाल प्रशांत ने 10 हजार से ज्यादा वोटों से राजू यादव को हराया था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, विशाल को 78,755 और राजू को 68,143 वोट हासिल हुए थे। अगिआंव सीट पर राजग के जदयू कोटे से कौन प्रत्याशी होगा, अभी स्पष्ट नहीं है।

    एक प्रकार से उपर्युक्त चार सीटों पर कम से कम एक दल का प्रत्याशी घोषित है, लेकिन आरा, बड़हरा व जगदीशपुर सीट पर महागठबंधन और राजग से कौन प्रत्याशी होगा, कहना मुश्किल है। इन सीटों पर मोजूद परिस्थितियों के कारण दलों और गठबंधनों के बोच अघोषित खींचतान चल रही है।

    आरा और बड़हरा सीट पर अधिक चर्चा

    भोजपुर जिले में भाजपा के कब्जे वाले बड़हरा और आरा विधानसभा सीट विशेष चर्चा में है। क्योंकि बड़हरा के विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह और आरा के विधायक अमरेंद्र नारायण सिंह को बुजुर्ग होने का वास्ता दिया जा रहा है। दूसरी और बड़हरा में महागठबंधन से कौन प्रत्याशी होगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है।

    विगत 2020 के चुनाव में पूर्व विधायक सरोज यादव को राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने 4849 मतों से मात दी थी। इस बार राजद से कई दिग्गज ताल ठोंकने के लिए कतार में लगे हैं। वहीं, आरा सीट पर भी प्रत्याशी का चयन करना महागठबंधन और राजग दोनों के लिए चुनौती है। भाजपा विधायक अमरेंद्र नारायण सिंह ने भाकपा माले के प्रत्याशी कयामुद्दीन अंसारी को करीब ती हजार मतों से हराया था।

    इस बार कांग्रेस भी भोजपुर में एक सीट खासकर आरा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए जोर-आजमाइश कर रही है। जिसे भाकपा माले छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर भाजपा से कौन प्रत्याशी होगा, कहना जल्दबाजी होगा। गंगा किनारे के दो सीट आरा और बड़हरा भाजपा के लिए मजबूत गढ़ माने जाते हैं।

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: राजनीति में बिना आधार टिकाऊ नहीं खाकी वर्दी की हनक, कौन हुआ पास और कौन हुआ फेल?