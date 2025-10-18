Language
    झारखंड पात्रता परीक्षा में बड़ा बदलाव; अब 5 शहरों में होगा जेट, अभ्यर्थियों को मिलेगा 3 शहरों का विकल्प

    By Neeraj Ambastha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:41 AM (IST)

    झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) में बड़ा बदलाव किया गया है। अब यह परीक्षा 5 शहरों में होगी, जिससे अभ्यर्थियों को 3 शहरों का विकल्प मिलेगा। पहले कम शहरों में परीक्षा होने से अभ्यर्थियों को दिक्कत होती थी। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ने से दूर-दराज के अभ्यर्थियों को सुविधा होगी। यह निर्णय झारखंड सरकार द्वारा लिया गया है।

    अब तीन की जगह पांच शहरों में होगी जेट परीक्षा। सांकेतिक फोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति के लिए पात्रता तय करने तथा पीएचडी में नामांकन के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) अब पांच शहरों में होगी। अभ्यर्थी इन पांच शहरों में किन्हीं तीन शहरों का विकल्प परीक्षा केंद्र के लिए दे सकते हैं।

    झारखंड लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को इस संबंध में सूचना जारी कर दी। इस पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की विस्तारित अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित है।

    पूर्व में इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के लिए राज्य के तीन शहर यानी रांची, जमशेदपुर और बोकारो का विकल्प दिया गया था।

    अब ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों के लिए पांच शहरों का विकल्प दिया गया है। इनमें रांची, जमशेदपुर, बोकारो के अलावा धनबाद और देवघर को भी सम्मिलित किया गया है।

    अब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के लिए उक्त पांच में से किसी तीन शहर के विकल्प का चयन अधिमानता के अनुसार अवरोही क्रम में कर सकते हैं। आयोग के अनुसार, ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, उनके लिए भी परीक्षा केंद्र के लिए चयनित शहर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

    आयोग द्वारा यह सुविधा एक नवंबर से आठ नवंबर तक प्रदान की जाएगी। आयोग द्वारा संबंधित विज्ञापन के शेष प्रविधान यथावत रहेंगे। बताते चलें कि राज्य में यह पात्रता परीक्षा 17 वर्षों बाद आयोजित की जा रही है।

