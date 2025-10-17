रांची में 20वीं पुलिस ड्यूटी मीट का समापन: CM हेमंत ने दी विजेताओं को बधाई, बोले- 'पुलिस राज्य की रीढ़ है'
रांची में 20वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का समापन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजेताओं को बधाई दी और पुलिस को राज्य की रीढ़ बताया। उन्होंने पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और उनके समर्पण की सराहना की। मुख्यमंत्री ने पुलिस बल को आधुनिक बनाने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।
राज्य ब्यूरो, रांची। रांची के डोरंडा स्थित जैप वन परिसर में चल 13 अक्टूबर से चल रहे चार दिवसीय 20वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट-2025 का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस किसी भी राज्य की रीढ़ होती है।
पुलिस की जिम्मेदारी वर्तमान समय में चुनौतियों से भरा है। राज्य जैसे-जैसे विकसित होता जाता है, पुलिस की चुनौतियां भी बढ़ती है। चुनौती के इस दौर में पुलिस को दक्ष होना जरूरी है। उनकी सरकार राज्य के पुलिस महकमे को ज्यादा से ज्यादा दक्ष बनाने की जिम्मेदारी को पूरा करने का हरसंभव प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों व टीमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने-अपने क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया और जो इन प्रतियोगिताओं में शामिल हुए, उन सभी को बधाई। उन्होंने तीन उत्कृष्ट अनुसंधानकर्ताओं को भी बधाई दी।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने जो ज्ञानार्जन किया है, उसका प्रयोग वे अपने कार्यक्षेत्र में करेंगे और देश स्तर पर आयोजित अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य को गौरवान्वित करेंगे। मौके पर डीजीपी अनुराग गुप्ता, एडीजी प्रिया दुबे, आइजी मनोज कौशिक के अलावा पुलिस विभाग के वरीय व कनीय पदाधिकारी आदि मौजूद थे।
तीन उत्कृष्ट अनुसंधानकर्ता को मिला डॉ. बीबी सहाय मेमोरियल ट्राफी
झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट-2025 के समापन के मौके पर राज्य के तीन उत्कृष्ट अनुसंधानकर्ता को ड#. बीबी मेमोरियल ट्राफी से सम्मानित किया गया। इनमें सीआइडी के डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता, बोकारो के चास थाने की थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुषमा कुमारी व सीआइडी साइबर थाना के इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय शामिल हैं।
डीएसपी मुन्ना कुमार गुप्ता ने एक ऐसे केस का बेहतर अनुसंधान किया था, जिसमें अभियुक्तों ने जालसाजी से खाता खुलवाकर फर्जी तरीके से 10.4 करोड़ृ रुपये की निकासी कर ली थी। डीएसपी मुन्ना कुमार गुप्ता ने इस कांड का खुलासा करते हुए 8601800 रुपये नकदी, 1670000 रुपये के गहने की बरामदगी की थी।
इस कांड में तीन करोड़, 51 लाख 74 हजार 666 रुपये को फ्रीज कराया था। इस केस में आठ आरोपितों पर चार्जशीट दाखिल की थी। इंस्पेक्टर सुषमा कुमारी ने आस्था ज्वेलर्स लूटकांड की गुत्थी सुलझाई थी, जबकि इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय ने राज्य से बाहर जाकर साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की और 34 लाख रुपये फ्रीज कराया था।
पुलिस ड्यूटी मीट में प्रतियोगिताएं व विजयी प्रतिभागी
- फोरेंसिक साइंस (लिखित): दारोगा अनुपम प्रसाद हजारीबाग (प्रथम), दारोगा कुणाल किशोर हजारीबाग (द्वितीय) व इंस्पेक्टर उत्तर कुमार उपाध्याय रांची (तृतीय)।
- मेडिको लीगल (ओरल): दारोगा कुमारी विशाखा रांची (प्रथम), दारोगा राकेश कुमार-2 रांची (द्वितीय) व इंस्पेक्टर पप्पू कुमार शर्मा चतरा तथा दारोगा अनुपम प्रकाश हजारीबाग (तृतीय)।
- लिफ्टिंग, पैकिंग एंड फारवार्डिंग आफ एग्जिबिट्स: दारोगा राकेश कुमार-2 रांची (प्रथम), दारोगा शैलेंद्र पासवान बोकारो (द्वितीय) व दारोगा निशांत कुमार सीआइडी (तृतीय)।
- क्राइम इंवेस्टिगेशन, क्रिमिनल ला, रूल्स एंड प्रोसिजर एंड कोर्ट जजमेंट: दारोगा अनुपम प्रकाश हजारीबाग (प्रथम), दारोगा कुंदन कुमार विमल हजारीबाग (द्वितीय) व दारोगा सोनू कुमार सरायकेला (तृतीय)।
- फिंगर प्रिंट (प्रैक्टिकल एंड ओरल): दारोगा अनुपम प्रकाश हजारीबाग (प्रथम), दारोगा राकेश कुमार-2 रांची (द्वितीय) व दारोगा निशांत कुमार (सीआइडी)।
- फोटोग्राफी (सीन आफ क्राइम): दारोगा राकेश कुमार-2 रांची (प्रथम), दारोगा विकास कुमार शर्मा जमशेदपुर (द्वितीय) व दारोगा रवि शर्मा पाकुड़ (तृतीय)।
- आब्जर्वेशन टेस्ट: सिपाही मुचकुंड कुमार राय जामताड़ा (प्रथम), सिपाही हामिद अंसारी आइजी कार्यालय बोकारो, (द्वितीय) व एएसआइ गणेश दास चाईबासा (तृतीय)।
- पुलिस प्रोरट्रेट: सिपाही प्रमिला कुमारी महतो सीआइडी (प्रथम), एएसआइ नीलकमल लकड़ा धनबाद (द्वितीय) व सिपाही हामिद अंसारी आइजी कार्यालय बोकारो (तृतीय)।
- एंटी सबोटेज चेक: दारोगा विशाल कुमार सोनकर विशेष शाखा (प्रथम), सिपाही रेयासत अंसारी विशेष शाखा (द्वितीय) व दारोगा शहनवाज अंसारी विशेष शाखा (तृतीय)।
- पुलिस वीडियोग्राफी: एएसआइ नीलकंठ कुमार ठाकुर विशेष शाखा (प्रथम), सिपाही नवीन कुमार लाल दास सीआइडी (द्वितीय) व सिपाही अजय भगत हजारीबाग (तृतीय)।
- पुलिस फोटोग्राफी: सिपाही नवीन कुमार लाल दास सीआइडी (प्रथम), सिपाही अजय भगत हजारीबाग (द्वितीय) व एएसआइ नीलकंठ कुमार ठाकुर विशेष शाखा (तृतीय)।
- कंप्यूटर अवेयरनेस: एएसआइ मंटू कुमार जमशेदपुर (प्रथम), सिपाही रूपेश कुमार मिश्रा सीआइडी (द्वितीय) व सिपाही लालू यादव विशेष शाखा (तृतीय)।
- ट्रैकर : एएसआइ अनिल तिग्गा रांची (मेलविन, प्रथम), सिपाही धीरज कुमार साहा रांची (लवली, द्वितीय) व सिपाही राना कुमार सिंह पलामू (माचो, तृतीय)।
- एक्सप्लोसिव : सिपाही राजेश कुमार रांची (डोरी, प्रथम), धर्मदेव उरांव रांची (दिया, द्वितीय), सिपाही रामजतन किस्कू दुमका (सैंडी, तृतीय)।
- नारकोटिक्स : सिपाही जगेश्वर प्रसाद महतो सीआइडी (केदार, प्रथम) व सिपाही अखिलेश उरांव सीआइडी (कैटरिना, द्वितीय)।
- व्यक्तिगत रूप से ओवरआल चैंपियन : दारोगा अनुपम प्रकाश, हजारीबाग।
- व्यक्तिगत रूप से ओवरआल रनर अप : दारोगा राकेश कुमार-2, रांची।
- स्टेट चैंपियन : उत्तरी छोटानागपुर टीम, हजारबीाग।
- स्टेट रनर अप : दक्षिणी छोटानागपुर टीम, रांची।
