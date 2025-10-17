रांची में 20वीं पुलिस ड्यूटी मीट का समापन: CM हेमंत ने दी विजेताओं को बधाई, बोले- 'पुलिस राज्य की रीढ़ है'

राज्य ब्यूरो, रांची। रांची के डोरंडा स्थित जैप वन परिसर में चल 13 अक्टूबर से चल रहे चार दिवसीय 20वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट-2025 का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस किसी भी राज्य की रीढ़ होती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस की जिम्मेदारी वर्तमान समय में चुनौतियों से भरा है। राज्य जैसे-जैसे विकसित होता जाता है, पुलिस की चुनौतियां भी बढ़ती है। चुनौती के इस दौर में पुलिस को दक्ष होना जरूरी है। उनकी सरकार राज्य के पुलिस महकमे को ज्यादा से ज्यादा दक्ष बनाने की जिम्मेदारी को पूरा करने का हरसंभव प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों व टीमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने-अपने क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया और जो इन प्रतियोगिताओं में शामिल हुए, उन सभी को बधाई। उन्होंने तीन उत्कृष्ट अनुसंधानकर्ताओं को भी बधाई दी।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने जो ज्ञानार्जन किया है, उसका प्रयोग वे अपने कार्यक्षेत्र में करेंगे और देश स्तर पर आयोजित अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य को गौरवान्वित करेंगे। मौके पर डीजीपी अनुराग गुप्ता, एडीजी प्रिया दुबे, आइजी मनोज कौशिक के अलावा पुलिस विभाग के वरीय व कनीय पदाधिकारी आदि मौजूद थे।

तीन उत्कृष्ट अनुसंधानकर्ता को मिला डॉ. बीबी सहाय मेमोरियल ट्राफी झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट-2025 के समापन के मौके पर राज्य के तीन उत्कृष्ट अनुसंधानकर्ता को ड#. बीबी मेमोरियल ट्राफी से सम्मानित किया गया। इनमें सीआइडी के डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता, बोकारो के चास थाने की थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुषमा कुमारी व सीआइडी साइबर थाना के इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय शामिल हैं।

डीएसपी मुन्ना कुमार गुप्ता ने एक ऐसे केस का बेहतर अनुसंधान किया था, जिसमें अभियुक्तों ने जालसाजी से खाता खुलवाकर फर्जी तरीके से 10.4 करोड़ृ रुपये की निकासी कर ली थी। डीएसपी मुन्ना कुमार गुप्ता ने इस कांड का खुलासा करते हुए 8601800 रुपये नकदी, 1670000 रुपये के गहने की बरामदगी की थी।

इस कांड में तीन करोड़, 51 लाख 74 हजार 666 रुपये को फ्रीज कराया था। इस केस में आठ आरोपितों पर चार्जशीट दाखिल की थी। इंस्पेक्टर सुषमा कुमारी ने आस्था ज्वेलर्स लूटकांड की गुत्थी सुलझाई थी, जबकि इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय ने राज्य से बाहर जाकर साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की और 34 लाख रुपये फ्रीज कराया था।