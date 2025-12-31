झारखंड में 18 IPS अधिकारियों का तबादला; कौशल किशोर बने DIG, मनोज कौशिक संभालेंगे CID के ADG का पद
झारखंड सरकार ने 18 नवप्रोन्नत व प्रतीक्षारत आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। रांची प्रक्षेत्र के आईजी मनोज कौशिक को एडीजी सीआईडी बनाया गया है, जबक ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड सरकार ने 18 नवप्रोन्नत व प्रतीक्षारत IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। रांची प्रक्षेत्र के आइजी मनोज कौशिक को जहां एडीजी के पद पर प्रोन्नति के बाद सीआइडी का एडीजी बनाया गया है, वहीं जैप-7 के कमांडेंट कौशल किशोर को डीआइजी के पद पर प्रोन्नति देते हुए उन्हें पलामू का डीआइजी बनाया गया है। सभी 18 आइपीएस अधिकारियों के पदस्थापन संबंधित अधिसूचना बुधवार की देर रात जारी कर दी गई है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इनका हुआ स्थानांतरण पदस्थापन
- मनोज कौशिक: आइजी रांची से एडीजी सीआईडी। इन्हें आइजी रांची का भी प्रभार।
- अजय लिंडा: डीआईजी गृह रक्षा वाहिनी सह अग्निशमन से आइजी सीआईडी।
- नौशाद आलम अंसारी: पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे थे, डीआईजी विशेष शाखा बने।
- कौशल किशोर: समादेष्टा जैप-7 से डीआईजी पलामू।
- अंजनी कुमार झा: उपनिदेशक झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग से डीआईजी हजारीबाग।
- मोहम्मद अर्शी: एसपी सिमडेग से डीआईजी गृह रक्षा वाहिनी सह अग्निशमन सेवा।
- आनंद प्रकाश: समादेष्टा जैप-6 जमशेदपुर से डीआईजी बोकारो।
- श्रीकांत सुरेश राव खोत्रे: राज्यपाल के परिसहाय थे, एसपी सिमडेग बने।
- कैलाश करमाली: एसपी रेल धनबाद से समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी रांची।
- शिवम प्रकाश: एसडीपीओ चक्रधरपुर से राज्यपाल के परिसहाय लोकभवन।
- निखिल राय: प्रशिक्षण के बाद पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे थे, एएसपी एसीबी बने।
- श्रुति: प्रशिक्षण के बाद पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रही थीं, एएसपी एसीबी बनीं।
- अविनाश कुमार: एएसपी जैप-2 टाटीसिलवे से समादेष्टा जैप-7 हजारीबाग।
- दीपक कुमार: प्रभारी समादेष्टा जैप-5 देवघर से समादेष्टा जैप-5 देवघर।
- मजरूल होदा: सीनियर डीएसपी जैप-8 लेस्लीगंज से उप निदेशक झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग।
- राजेश कुमार: एएसपी झारखंड जगुआर से समादेष्टा जैप-6 जमशेदपुर।
- रोशन गुड़िया: एएसपी झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग से एसपी सीआईडी।
- श्रीराम समद: एएसपी सीसीआर रांची से एसपी एसीबी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।