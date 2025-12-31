झारखंड में 18 IPS अधिकारियों का तबादला; कौशल किशोर बने DIG, मनोज कौशिक संभालेंगे CID के ADG का पद

मनोज कौशिक : आइजी रांची से एडीजी सीआईडी। इन्हें आइजी रांची का भी प्रभार।

अजय लिंडा : डीआईजी गृह रक्षा वाहिनी सह अग्निशमन से आइजी सीआईडी।

नौशाद आलम अंसारी : पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे थे, डीआईजी विशेष शाखा बने।

कौशल किशोर : समादेष्टा जैप-7 से डीआईजी पलामू।

अंजनी कुमार झा : उपनिदेशक झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग से डीआईजी हजारीबाग।

मोहम्मद अर्शी : एसपी सिमडेग से डीआईजी गृह रक्षा वाहिनी सह अग्निशमन सेवा।

आनंद प्रकाश : समादेष्टा जैप-6 जमशेदपुर से डीआईजी बोकारो।

श्रीकांत सुरेश राव खोत्रे : राज्यपाल के परिसहाय थे, एसपी सिमडेग बने।

कैलाश करमाली : एसपी रेल धनबाद से समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी रांची।

शिवम प्रकाश : एसडीपीओ चक्रधरपुर से राज्यपाल के परिसहाय लोकभवन।

निखिल राय : प्रशिक्षण के बाद पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे थे, एएसपी एसीबी बने।

श्रुति : प्रशिक्षण के बाद पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रही थीं, एएसपी एसीबी बनीं।

अविनाश कुमार : एएसपी जैप-2 टाटीसिलवे से समादेष्टा जैप-7 हजारीबाग।

दीपक कुमार : प्रभारी समादेष्टा जैप-5 देवघर से समादेष्टा जैप-5 देवघर।

मजरूल होदा : सीनियर डीएसपी जैप-8 लेस्लीगंज से उप निदेशक झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग।

राजेश कुमार : एएसपी झारखंड जगुआर से समादेष्टा जैप-6 जमशेदपुर।

रोशन गुड़िया : एएसपी झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग से एसपी सीआईडी।