झारखंड के युवा अब उड़ाएंगे एयरबस 320! सरकार हर छात्र पर खर्च करेगी 60 लाख रुपये, जानें कैसे होगा चयन?

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में एयरबस 320 कैटेगरी एयरक्राफ्ट के लिए प्रशिक्षण की तैयारी शुरू हो गई है। अब तक की तैयारियों के अनुसार इसके लिए कैबिनेट की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूरे देश में दो ही केंद्र हैं जो इस तरह का प्रशिक्षण देते हैं। एक है फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम और दूसरा है सीएई सीमुलेशन ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। इन दोनों केंद्रों में से छात्र को स्वयं चुनना होगा कि वह किस केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है।

इसके अलावा कमर्शियल पायलट के लाइसेंस और मल्टी इंजन रेटिंग ट्रेनिंग के लिए प्रक्रिया और शुल्क निर्धारण का काम इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी, अमेठी (उत्तर प्रदेश) और चाइम्स एविएशन अकादमी, सागर (मध्यप्रदेश) तथा गर्ग एविएशंस लिमिटेड, कानपुर (उत्तर प्रदेश) द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर छात्रों का शुल्क तय किया जाएगा।

इन्हीं एजेंसियों की दर को आधार मानते हुए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का निर्धारण भी होगा। इस केंद्र से प्रशिक्षण पाने के लिए छात्रों को 60.73 लाख रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। राज्य सरकार भी छात्रवृत्ति मद में इतनी ही राशि खर्च करेगी। 15 छात्रों को सरकारी सुविधाओं पर प्रशिक्षण दिलाने में राज्य सरकार 9.10 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह राशि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखंड सरकार से बजट में प्राप्त करेगा।