    JSSC Exam 2026: झारखंड में परीक्षाओं का महाकुंभ, जनवरी में होगी दो बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाएं, जानें पूरा शेड्यूल

    By Neeraj Ambastha Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:23 PM (IST)

    झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) जनवरी 2026 में दो बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करेगा। इनमें झारखंड तकनीकी/विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक ...और पढ़ें

    Hero Image

    जनवरी मध्य में होगी माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा।

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही राज्य के सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात दी है। आयोग ने जनवरी माह में दो महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन की घोषणा की है। इनमें माध्यमिक आचार्य नियुक्ति और तकनीकी स्नातक स्तरीय परीक्षा शामिल हैं।

    लंबे समय से परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए यह खबर राहत भरी है। आयोग ने संभावित तिथियां जारी करते हुए अभ्यर्थियों को लगातार आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in चेक करने की सलाह दी है।

    1. माध्यमिक आचार्य नियुक्ति: जनवरी मध्य में परीक्षा

    झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2025 का आयोजन जनवरी के दूसरे सप्ताह (मध्य जनवरी) में होना संभावित है।

    •   कुल पद: इस परीक्षा के माध्यम से 1,373 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
    •   विशेषता: झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों में पहली बार इस कैडर (आचार्य) के पद सृजित किए गए हैं। इसके तहत कई नए विषयों के शिक्षकों की बहाली होगी।
    •   सूचना का माध्यम: एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और तिथि की सटीक जानकारी अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी।

    2. तकनीकी स्नातक स्तरीय परीक्षा: जनवरी के अंतिम सप्ताह में

    झारखंड तकनीकी/विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 (नियमित एवं बैकलाग) का आयोजन जनवरी के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा।

    •   कुल पद: कुल 492 पदों के लिए यह परीक्षा होगी।
    •   प्रमुख पद: सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, पौधा संरक्षण निरीक्षक, अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी, सांख्यिकी सहायक और प्रखंड कृषि पदाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद।
    •   पिछला इतिहास: यह परीक्षा पहले 9 से 16 अक्टूबर 2024 के बीच होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। अब आयोग इसे नए सिरे से आयोजित कर रहा है।

    महत्वपूर्ण जानकारी एक नज़र में

    परीक्षा का नाम  संभावित तिथि

     कुल रिक्तियां

     माध्यमिक आचार्य नियुक्ति (JTMACCE)

    		  जनवरी मध्य, 2026   1,373
     तकनीकी स्नातक स्तरीय (JTGLCCE)  जनवरी अंतिम सप्ताह, 2026  492

    उम्मीदवारों के लिए निर्देश

    आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक भी परीक्षा से कुछ दिन पहले सक्रिय होगी।