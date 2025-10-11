16 अक्टूबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, छात्रों और महिलाओं के लिए खुशखबरी संभव
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होगी। शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्तावों पर स्वीकृति की संभावना है। पेसा नियमावली पर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि कुछ विभागों से एनओसी मिलना बाकी है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2025 को भी मंजूरी मिल सकती है।
राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक 16 अक्टूबर को आयोजित होगी। इस बैठक के लिए सभी विभागों और मंत्रियों को सूचित कर दिया गया है।
विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। अभी तक शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग से प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को कैबिनेट से स्वीकृति मिल सकती है।
कैबिनेट की बैठक में पेसा नियमावली को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। सूत्रों ने बताया कि अभी भी चार विभागों से नियमावली को लेकर एनओसी नहीं मिला है। एक-दो दिन में एनओसी मिल गया तो कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2025 को मंजूरी मिल सकती है। इस नियमावली से संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद उस कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
