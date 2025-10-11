16 अक्टूबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, छात्रों और महिलाओं के लिए खुशखबरी संभव

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक 16 अक्टूबर को आयोजित होगी। इस बैठक के लिए सभी विभागों और मंत्रियों को सूचित कर दिया गया है। विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। अभी तक शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग से प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को कैबिनेट से स्वीकृति मिल सकती है।

