Jamshedpur News: रंगदारी नहीं देने पर स्कूल संचालक के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहर के सीतारामडेरा थाना क्षेत्र क्षेत्र एग्रिको एनएमएल स्कूल स्थित भुइयांडीह चंद्रा परिवार आवास पर दो करोड़ रंगदारी नहीं देने पर शुक्रवार अहले सुबह 4.50 बजे उस समय हड़कंप मच गया, जब स्कूटी सवार तीन अपराधियों ने निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

हालांकि, घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है और वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बता दे कि हरेराम सिंह की स्कूल का संचालन करते है।

बताया जा रहा है कि अपराधियों ने जिस आवास पर फायरिंग की, वह हरेराम सिंह का है और डाक्टर अभिषेक कुमार के ससुर हैं। इस वारदात में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। यह फायरिंग रंगदारी के इरादे से की गई प्रतीत होती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कुछ दिनों पूर्व एक व्यक्ति, जिसकी पहचान ''प्रिंस खान'' के नाम से हुई है, ने हरेराम सिंह से दुर्गा पूजा के सप्तमी के दिन फोन काल कर दो करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की थी।

इसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी। माना जा रहा है कि रंगदारी की रकम नहीं मिलने के कारण अपराधियों ने दबाव बनाने की नीयत से यह फायरिंग की हो सकती है। पुलिस इस एंगल से भी गंभीरता से जांच कर रही है।

घटना की सूचना मिलते ही सीतारामडेरा थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर कर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के घरों व दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है।

फुटेज में स्कूटी सवार तीन अपराधियों की तस्वीर सामने आई है। पुलिस को उम्मीद है कि फुटेज में अपराधियों की तस्वीर या किसी प्रकार की गतिविधि कैद हुई होगी, जिससे उनकी पहचान करने में मदद मिल सकती है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

फायरिंग की इस घटना के बाद स्थानीय लोग बेहद डरे हुए हैं। उनका कहना है कि यह इलाका अब पहले जितना सुरक्षित नहीं रहा। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इलाके में गश्त बढ़ाई जाए। हरेराम सिंह के पुत्र हरीश संतराई सिंह ने बताया कि घटना हुई है। दो करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग पिता से फोन काल कर किसी प्रिंस खान ने की थी। सीतारामडेरा थाना प्रभारी ने बताया कि यह घटना गंभीर है और सभी संभावित पहलुओं से इसकी जांच की जा रही है।