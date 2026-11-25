राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन बुधवार को राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की वर्तमान प्रक्रिया पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। वर्तमान एसआइआर की जगह पर संशोधित एसओपी तैयार कर नए सिरे से एसआईआर कराने, इसकी समय सीमा बढ़ाने तथा भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ।

राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में इसे लेकर प्रस्तुत राजकीय संकल्प पर चर्चा के बाद ध्वनिमत से इन प्रस्तावों को पारित करते हुए इसे केंद्र के सक्षम प्राधिकार को भेजने पर सहमति दी गई। इससे पहले विपक्ष ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत राजकीय संकल्प का पुरजोर विरोध किया।

विपक्ष के विधायकों ने एसआइआर की प्रक्रिया को संवैधानिक और वैधानिक बताते हुए इसे जरूरी भी बताया। वहीं, सत्ता पक्ष के विधायकों ने एसआइआर को भाजपा की साजिश बताते हुए केंद्र व मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर जमकर निशाना साधा। एसआईआर में जनता को हो रही परेशानियों का भी जिक्र किया। इसके जवाब में विपक्ष ने सवाल उठाया कि प्रक्रिया में शामिल उनके ही अधिकारी हैं तो उन परेशानियों को दूर क्यों नहीं कर रही है। राजकीय संकल्प में राजनीतिक दलों के साथ चर्चा के बाद तैयार एसओपी पर नए सिरे से एसआईआर कराने तथा एसआईआर को सरल बनाने का प्रस्ताव है।

चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि जो भाजपा को वोट नहीं देते उनके नाम काटे जा रहे हैं। वहीं, विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर एसआईआर पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। इससे पहले राजकीय संकल्प प्रभारी मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा सदन में प्रस्त़ुत किया गया।