Ghatshila By-Election: बिहार के साथ होगा झारखंड में चुनाव, आयोग ने तैनात कर दिए पर्यवेक्षक

झारखंड के घाटशिला में उपचुनाव बिहार चुनाव के साथ होने की संभावना है जिसकी घोषणा अक्टूबर में हो सकती है। निर्वाचन आयोग ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण जारी है और 1 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले नागरिक मतदान कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से यह सीट रिक्त हुई है।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में घाटशिला उप चुनाव बिहार चुनाव के साथ होना लगभग तय है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर माह में उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। उप चुनाव नवंबर माह में हो सकता है। आयोग ने रविवार को बिहार चुनाव के साथ-साथ घाटशिला उपचुनाव एवं अन्य उपचुनावों के लिए पर्यवेक्षकों के तैनाती की घोषणा कर दी। आयोग के अनुसार, विभिन्न राज्यों में कार्यरत 470 अधिकारियों (320 आईएएस, 60 आईपीएस और 90 आईआरएस/आईआरएएस/आईसीएएस आदि से) को बिहार चुनाव एवं अन्य उपचुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों (सामान्य, पुलिस और व्यय) के रूप में तैनात करने का निर्णय लिया गया है।

