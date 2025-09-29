Ghatshila By-Election: बिहार के साथ होगा झारखंड में चुनाव, आयोग ने तैनात कर दिए पर्यवेक्षक
झारखंड के घाटशिला में उपचुनाव बिहार चुनाव के साथ होने की संभावना है जिसकी घोषणा अक्टूबर में हो सकती है। निर्वाचन आयोग ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण जारी है और 1 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले नागरिक मतदान कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से यह सीट रिक्त हुई है।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में घाटशिला उप चुनाव बिहार चुनाव के साथ होना लगभग तय है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर माह में उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। उप चुनाव नवंबर माह में हो सकता है।
आयोग ने रविवार को बिहार चुनाव के साथ-साथ घाटशिला उपचुनाव एवं अन्य उपचुनावों के लिए पर्यवेक्षकों के तैनाती की घोषणा कर दी।
आयोग के अनुसार, विभिन्न राज्यों में कार्यरत 470 अधिकारियों (320 आईएएस, 60 आईपीएस और 90 आईआरएस/आईआरएएस/आईसीएएस आदि से) को बिहार चुनाव एवं अन्य उपचुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों (सामान्य, पुलिस और व्यय) के रूप में तैनात करने का निर्णय लिया गया है।
निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा उसे प्रदत्त पूर्ण शक्तियों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के संचालन पर निगरानी रखने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती करता है।
इधर, घाटशिला उपचुनाव को लेकर इस विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। यह पुनरीक्षण कार्यक्रम एक जुलाई 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर किया जा रहा है।
इस तिथि तक 18 वर्ष पूरे कर चुके उक्त विधानसभा क्षेत्र के पात्र भारतीय नागरिक उपचुनाव में मतदान करेंगे, बशर्ते उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ गया हो।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार करने अथवा हटाने के लिए दावा एवं आपत्ति फार्म 17 सितंबर तक जमा किए गए हैं।
29 सितंबर को वहां मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है। इस मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाता ही उपचुनाव में मतदान कर सकेंगे।
बताते चलें कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन से यह सीट रिक्त हुई है। उनका निधन 15 अगस्त को दिल्ली में इलाज के दौरान हो गया था।
