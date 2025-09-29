Ghatshila By Election 2025: घाटशिला उपचुनाव का रास्ता साफ, आज जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

झारखंड के घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा हो गया है और अंतिम सूची का प्रकाशन सोमवार को होगा। पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के निधन से यह सीट खाली हुई है और संवैधानिक नियमों के अनुसार छह महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है इसलिए चुनाव आयोग और जिला प्रशासन तैयार हैं।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद रिक्त हुई 45-घाटशिला (अ.ज.जा.) विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल जल्द बज सकता है। उपचुनाव की तैयारियों की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम पूरा हो गया है और सोमवार को निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें