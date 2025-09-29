Ghatshila By Election 2025: घाटशिला उपचुनाव का रास्ता साफ, आज जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
झारखंड के घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा हो गया है और अंतिम सूची का प्रकाशन सोमवार को होगा। पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के निधन से यह सीट खाली हुई है और संवैधानिक नियमों के अनुसार छह महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है इसलिए चुनाव आयोग और जिला प्रशासन तैयार हैं।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद रिक्त हुई 45-घाटशिला (अ.ज.जा.) विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल जल्द बज सकता है। उपचुनाव की तैयारियों की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम पूरा हो गया है और सोमवार को निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन पिछले कुछ समय से तैयारियों में जुटा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया था।
इसके तहत दो सितंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था और 17 सितंबर तक मतदाताओं से दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं, जिनका निपटारा 25 सितंबर तक कर लिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के बाद अब अंतिम मतदाता सूची तैयार है, जिसके आधार पर ही आगामी उपचुनाव संपन्न कराया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और तत्कालीन शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का अगस्त में निधन हो गया था, जिसके कारण यह सीट खाली हो गई।
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, किसी भी सीट को छह महीने से अधिक समय तक खाली नहीं रखा जा सकता, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
यह भी पढ़ें- झामुमो ने संताल परगना में बनाई रणनीति, भाजपा-आजसू से आए नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।