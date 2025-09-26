Bihar Election: जमुई जिले में सिक्योरिटी होगी टाइट, झाझा विधानसभा सीट पर क्रिटिकल कैटेगरी में 141 बूथ
जमुई के झाझा में एसडीपीओ राजेश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सेक्टर और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मतदान केंद्रों की स्थिति कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए चिह्नित केंद्र और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने और सतर्क रहने के निर्देश दिए।
संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय में झाझा प्रखंड के सेक्टर पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ एसडीपीओ राजेश कुमार ने बैठक की।
इस दौरान उन्होंने सेक्टर और पुलिस पदाधिकारियों से मतदान केंद्रों की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। साथ ही कमजोर वर्ग वाले मतदाताओं के मतदान केंद्रों को चिह्नित किया गया।
बताया जाता है कि झाझा विधानसभा क्षेत्र में 141 मतदान केंद्र ऐसे हैं, जहां कमजोर वर्ग के मतदाताओं को मतदान करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इन मतदान केंद्रों को पुलिस अधिकारियों ने चिह्नित कर लिया है और इन्हें क्रिटिकल मतदान केंद्र की श्रेणी में शामिल किया गया है।
इसके अलावा, अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान भी की गई। एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि गंभीर मतदान केंद्रों की सूची निर्वाचन अधिकारी को भेजी जा रही है।
इन मतदान केंद्रों पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही चुनाव में आने वाले अर्द्धसैनिक बलों के आवास एवं भोजन संबंधी व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। सभी रिपोर्ट निर्वाचन अधिकारी को भेजी जा रही है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच कराए जाएंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार चांद ने कहा कि सेक्टर पदाधिकारियों ने कई मतदान केंद्रों पर पानी और बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं की जानकारी दी है, जिन्हें दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखा जाएगा।
इसके अलावा प्रत्येक मतदान केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती के साथ अन्य सुविधाओं पर भी चर्चा हुई। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने सेक्टर एवं पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि वे क्षेत्र की हर गतिविधि से अवगत रहें और किसी भी प्रकार की सूचना सामने आने पर तुरंत वरीय पदाधिकारियों को सूचित करें। इस मौके पर सिमुलतला थानाध्यक्ष सहित सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
