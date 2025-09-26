Bihar Election: जमुई जिले में सिक्योरिटी होगी टाइट, झाझा विधानसभा सीट पर क्रिटिकल कैटेगरी में 141 बूथ

संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय में झाझा प्रखंड के सेक्टर पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ एसडीपीओ राजेश कुमार ने बैठक की।

इस दौरान उन्होंने सेक्टर और पुलिस पदाधिकारियों से मतदान केंद्रों की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। साथ ही कमजोर वर्ग वाले मतदाताओं के मतदान केंद्रों को चिह्नित किया गया।

बताया जाता है कि झाझा विधानसभा क्षेत्र में 141 मतदान केंद्र ऐसे हैं, जहां कमजोर वर्ग के मतदाताओं को मतदान करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

इन मतदान केंद्रों को पुलिस अधिकारियों ने चिह्नित कर लिया है और इन्हें क्रिटिकल मतदान केंद्र की श्रेणी में शामिल किया गया है।

इसके अलावा, अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान भी की गई। एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि गंभीर मतदान केंद्रों की सूची निर्वाचन अधिकारी को भेजी जा रही है।

इन मतदान केंद्रों पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही चुनाव में आने वाले अर्द्धसैनिक बलों के आवास एवं भोजन संबंधी व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। सभी रिपोर्ट निर्वाचन अधिकारी को भेजी जा रही है।