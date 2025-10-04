Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीमा कंपनी ने सड़क हादसे का नहीं दिया मुआवजा, अब 7 साल बाद इंजीनियर के परिवार को मिला न्याय

    By Manoj Singh Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:49 AM (IST)

    रांची के मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण ने 2018 में हुई सड़क दुर्घटना में नवल किशोर प्रसाद की मृत्यु पर उनके परिवार को 34.15 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को यह राशि 30 दिनों में देने का निर्देश दिया गया है जो उनके बच्चों में समान रूप से वितरित की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    कोर्ट का आश्रितों को 34 लाख मुआवजा देने का आदेश। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में हुए सड़क हादसों में जान गंवाने वाले नवल किशोर प्रसाद के स्वजन को 34.15 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

    एमएसीटी के पीओ निशांत कुमार ने यह राशि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। निर्णय में यह भी कहा गया कि मुआवजा राशि सभी दावेदारों नवल किशोर के बेटों और बेटी के बीच समान रूप से बांटी जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामला 27 जून 2018 का है, जब बीआइटी मेसरा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे में कार सवार शिवम विहार, दीपाटोली निवासी सेवानिवृत्त इंजीनियर नवल किशोर प्रसाद की मौत हो गई थी।

    घटना के बाद उनके बेटे और बेटी ने कुल 44.89 लाख का दावा किया था। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य और आय संबंधी दस्तावेजों का संज्ञान लेते हुए मुआवजा तय किया।

    आदेश में कहा गया कि इस राशि पर साढ़े सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिया जाएगा, जो दावा दाखिल करने की तिथि 28 सितंबर 2018 से लागू होगा।

    बीमा कंपनी ने दुर्घटना में लापरवाही का तर्क दिया, लेकिन इसे साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रक उस समय बीमित था और पूरी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है।

    यह भी पढ़ें- Jamshedpur News: कुड़मी समाज ने समीक्षा बैठक में भरी हुंकार, कहा- सरकार नहीं मानी तो फिर होगा उग्र आंदोलन

    यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में क्रिकेट कोच पर लाठी-डंडों से हमला, बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हुए आरोपी