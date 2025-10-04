बीमा कंपनी ने सड़क हादसे का नहीं दिया मुआवजा, अब 7 साल बाद इंजीनियर के परिवार को मिला न्याय

रांची के मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण ने 2018 में हुई सड़क दुर्घटना में नवल किशोर प्रसाद की मृत्यु पर उनके परिवार को 34.15 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को यह राशि 30 दिनों में देने का निर्देश दिया गया है जो उनके बच्चों में समान रूप से वितरित की जाएगी।

राज्य ब्यूरो, रांची। मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में हुए सड़क हादसों में जान गंवाने वाले नवल किशोर प्रसाद के स्वजन को 34.15 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। एमएसीटी के पीओ निशांत कुमार ने यह राशि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। निर्णय में यह भी कहा गया कि मुआवजा राशि सभी दावेदारों नवल किशोर के बेटों और बेटी के बीच समान रूप से बांटी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें