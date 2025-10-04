फरीदाबाद में क्रिकेट कोच पर लाठी-डंडों से हमला, बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हुए आरोपी

Language
    फरीदाबाद में झारखंड के अंडर-19 खिलाड़ी और क्रिकेट कोच पर युवकों ने हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। कोच को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कोच ने युवकों को रास्ते से हटने के लिए कहा था जिसके कारण विवाद हुआ। बाद में युवकों ने घर पर हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    फरीदाबाद में क्रिकेट कोच पर लाठी-डंडों से हमला किया गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में झारखंड के अंडर-19 खिलाड़ी और क्रिकेट कोच पर पड़ोस में रहने वाले युवकों ने घर के सामने हमला कर दिया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। कोच को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    स्वजन ने पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी में चार युवकों के खिलाफ मामले की शिकायत दी है। बताया जा रहा है कि कोच की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने गली के नुक्कड़ पर रास्ता रोककर खड़े युवकों को साइड होने के लिए कहा था।

    पर्वतीय कॉलोनी में रहने वाले आशु पाल ने बताया कि उनका भाई अमित झारखंड अंडर-19 टीम का खिलाड़ी है। वह सेक्टर-56 स्थित क्रिकेट अकादमी में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी देता है। रात करीब 10 बजे वह अकादमी में डे नाइट मैच खत्म करवाकर घर आ रहा था। गली के पास पहुंचने पर दो युवक बिल्कुल रास्ते में खड़े थे। उन्होंने युवकों से रास्ता छोड़कर साइड में खड़े होने के लिए कहा। जिस पर युवकों ने कहासुनी शुरू कर दी।

    इसके बाद अमित घर आ गए। करीब आधे घंटे बाद दोनों अपने दो अन्य साथियों के साथ घर आ गए। उन्होंने अमित को बाहर बुलाया। इस दौरान स्वजन भी बाहर आ गए। देखते ही देखते युवकों ने अमित को पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान ही अमित के सिर पर डंडा मारा। जिससे वह बेहोश हो गया। कोच को बेहोश देखकर आरोपी वहां से फरार हो  गए। गंभीर हालत में क्रिकेट कोच को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी प्रभारी के अनुसार शिकायत ले ली गई है। जल्द ही मामला भी दर्ज कर लिया जाएगा। आरोपितों की तलाश की जा रही है।