फूल सी बेटियों को जिन हाथों से पाला... उन्हीं से घोंट दिया गला, फिर खुद भी छोड़ दी दुनिया और वीडियो में बताई वजह

फरीदाबाद के नेकपुर गांव में एक व्यक्ति ने दो बेटियों की हत्या कर आत्महत्या कर ली। उसने मरने से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर आरोप लगाए। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कर्मवीर पशुपालन का काम करते थे और उनकी पत्नी से अनबन चल रही थी।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में थाना धौज के अंतर्गत नेकपुर गांव में एक व्यक्ति ने दो बेटियों की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी और खुद फांसी का फंदाकर जान दे दी। उसने बेटे को मारने के लिए उसका भी गला दबाया था लेकिन वह बच गया। बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।

यह कदम उठाने से पहले मृतक ने मोबाइल फोन से अपना 3.37 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया था। जिसमें इस हादसे का कारण अपनी पत्नी, दो साली, सास, पत्नी की बुआ व एक युवक को बताया है। इन सभी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वीडियो में पुलिस से इन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की मांग की है।

मृतक के स्वजन ने उसके ससुराल वालों के खिलाफ थाना धौज में शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तीनों के शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार दोपहर को कराकर स्वजन को सौंप दिया। इस घटना को लेकर ग्रामीण हैरान हैं। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था।

नेकपुर गांव में रहने वाले कर्मवीर पशुपालन करते थे। घर के पास ही तबेला है। कर्मचारी व इसके भाई नरेंद्र की शादी गाजीपुर कालोनी में रहने वाली चंचल व पूजा के साथ करीब 14 साल पहले हुई थी। कुछ समय से कर्मवीर की अपनी पत्नी चंचल से अनबन चल रही थी। इसी वजह से चंचल अपने मायके चली गई थी।

कर्मवीर के स्वजन का आरोप है कि उसके ससुराल वाले लगातार धमकियां दे रहे थे। इसलिए कर्मवीर घर की बजाए बेटियों व बेटे संग तबेले में सोता था। बृहस्पतिवार रात को भी तबेले में सो रहा था। सुबह देखा तो सभी अचेत पड़े थे। कर्मवीर फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। सूचना मिलते ही धौज थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।

आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो कर्मवीर ने यह कदम उठाने से पहले एक वीडियो रिकार्ड किया था। इस वीडियो में उसने अपनी पत्नी चंचल, सास बबिता, साली ज्योति और पूजा, पत्नी की बुआ पूनम और एक युवक मंजीत पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में उसने पत्नी व दोनों साली के मोबाइल फोन की जांच करने की भी मांग की। मृतक ने यह भी कहा था कि उसे फंसाने की और संपत्ति हड़पने की साजिश रची जा रही है। वह जेल नहीं जाएगा, इसलिए अपनी जान दे रहा है।