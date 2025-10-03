फरीदाबाद में पिकअप में घुस गया दस फुट लंबा अजगर, मची अफरा-तफरी; वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू
फरीदाबाद में एक रिहायशी इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक पिकअप गाड़ी में एक विशाल अजगर पाया गया। अजगर बाद में एक पेड़ पर चढ़ गया। वन विभाग को सूचित किया गया और उन्होंने मौके पर पहुंचकर अजगर को पकड़ा और उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शहर के रिहायशी एरिया में एक पिकअप गाड़ी में अजगर मिलने से अफरा-तफरी मच गई। बाद में अजगर पेड़ पर चढ़ गया। लोगों ने वन विभाग की सूचना दी। काफी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ कर जंगल में छोड़ा गया।
लोगों ने बताया कि बृहस्पतिवार देर शाम को करीब दस फुट लंबा अजगर नहर के इलाके से निकलकर सड़क पर आ गया। फुटपाथ पर खड़ी एक गाड़ी के नीचे के हिस्से में घुस गया। अजगर को गाड़ी के नीचे घुसते हुए आसपास के लोगों ने देख लिया। धीरे-धीरे मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
गाड़ी से निकलने के बाद अजगर गांव में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों ने लाठियों से रोका। इसके बाद अजगर एक पेड़ पर चढ़ गया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ से अजगर पकड़ लिया। टीम ने अजगर को आबादी के एरिया से दूर फिर से जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
