    फरीदाबाद में पनीर दुकानदार की चाकू मारकर हत्या, नौकर पर साजिश का शक

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:03 AM (IST)

    फरीदाबाद के बसेवाला कॉलोनी में मवई गांव निवासी प्रवीण चौधरी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। प्रवीण कॉलोनी में पनीर की दुकान चलाते थे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रवीण की पत्नी सुलेखा को दुकान पर काम करने वाले नौकर पर साजिश का शक है जो कथित तौर पर गायब है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

    फरीदाबाद के बसेवाला कॉलोनी में मवई गांव निवासी प्रवीण चौधरी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मवई गांव निवासी प्रवीण चौधरी की बसेवाला कॉलोनी स्थित उनकी दुकान पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना देर रात की है। ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस को घटना की सूचना मिली।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रवीण कॉलोनी में पनीर की दुकान चलाते थे। वह अपनी पत्नी सुलेखा और दो बच्चों के साथ मवई गांव में रहते थे। दुकान पर काम करने वाले और वहीं रहने वाले एक नौकर ने रात में उन्हें फोन किया।

    बाद में उनकी पत्नी सुलेखा को हत्या की सूचना मिली। पत्नी को नौकर पर साजिश का शक है। पुलिस दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। नौकर कथित तौर पर दुकान से गायब है।