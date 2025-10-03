फरीदाबाद में पनीर दुकानदार की चाकू मारकर हत्या, नौकर पर साजिश का शक

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मवई गांव निवासी प्रवीण चौधरी की बसेवाला कॉलोनी स्थित उनकी दुकान पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना देर रात की है। ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस को घटना की सूचना मिली।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रवीण कॉलोनी में पनीर की दुकान चलाते थे। वह अपनी पत्नी सुलेखा और दो बच्चों के साथ मवई गांव में रहते थे। दुकान पर काम करने वाले और वहीं रहने वाले एक नौकर ने रात में उन्हें फोन किया।