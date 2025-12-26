Railway News: यात्रियों के लिए खुशखबरी, खलारी स्टेशन पर रुकेगी नई भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस

संवाद सूत्र, खलारी। रेलवे ने नई ट्रेन संख्या 11631 भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस तथा 11632 धनबाद-भोपाल एक्सप्रेस के परिचालन का निर्णय लिया है।

रेल मंत्रालय द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। खलारी क्षेत्र के लोगों के लिए यह काफी हर्ष का विषय है कि इस नई एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव खलारी स्टेशन पर सुनिश्चित किया गया है।

यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी। उल्लेखनीय है कि खलारी के लोग लंबे समय से 13025/13026 हावड़ा-भोपाल साप्ताहिक एक्सप्रेस के खलारी स्टेशन पर ठहराव की मांग करते आ रहे थे।

हालांकि, उस ट्रेन का ठहराव संभव नहीं हो सका, लेकिन नई भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस (11631/11632) का खलारी में ठहराव तय होने से लोगों की यह मांग पूरी हो गई है।

जानकारी के अनुसार, यह ट्रेन भोपाल से सोमवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को रवाना होगी, जबकि धनबाद से रविवार, बुधवार एवं शनिवार को चलेगी। ट्रेन के परिचालन की तिथि घोषित होने के बाद ही खलारी स्टेशन पर इसके आगमन एवं प्रस्थान समय की औपचारिक घोषणा की जाएगी।