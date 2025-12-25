Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सभी ट्रेनों में जल्द लागू होगी OTP व्यवस्था, काउंटर से Tatkal Ticket लेना होगा और सुरक्षित

    By Vidya Sagar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:25 PM (IST)

    तत्काल टिकट बुकिंग में दुरुपयोग रोकने के लिए रेलवे काउंटर से बुक होने वाले टिकटों में ओटीपी आधारित व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। यह प्रणाली दान ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पटना। तत्काल टिकट बुकिंग में हो रहे दुरुपयोग और दलालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए रेलवे अब काउंटर से बुक होने वाले तत्काल टिकटों में वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। दानापुर मंडल सहित पूर्व मध्य रेलवे में इस प्रणाली को जल्द ही सभी ट्रेनों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस नई व्यवस्था से टिकट बुकिंग में पारदर्शिता आएगी और वास्तविक यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

    बीते 18 दिसंबर से यह व्यवस्था परीक्षण के तौर पर करीब 100 ट्रेनों में लागू की गई है। इनमें राज्यरानी, गंगादामोदर, पटना–कोटा, आरा–दुर्ग, राजेंद्र नगर–हावड़ा, पूर्वा एक्सप्रेस, दानापुर–सिकंदराबाद और राजेंद्र नगर–एलटीटी जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों में ओटीपी व्यवस्था के सफल प्रयोग के बाद अब इसका दायरा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

    सूत्रों के अनुसार, पटना जंक्शन समेत दानापुर मंडल से गुजरने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में इसे लागू करने को लेकर सूची तैयार की जा रही है।

    रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ओटीपी आधारित तत्काल टिकट प्रणाली केवल तत्काल श्रेणी के लिए होगी। साधारण टिकट और एडवांस रिजर्वेशन पर यह नियम लागू नहीं किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य तत्काल टिकटों की कालाबाजारी और फर्जी बुकिंग पर प्रभावी नियंत्रण करना है।

    ऐसे होगा ओटीपी से सत्यापन

    नई प्रणाली के तहत यात्री जब आरक्षण काउंटर पर तत्काल टिकट के लिए फॉर्म भरेंगे, तो उनके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी का सफल सत्यापन होने के बाद ही टिकट जारी किया जाएगा। बिना ओटीपी सत्यापन के टिकट बुक नहीं हो सकेगा।

    रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले जुलाई में रेल मंत्रालय ने ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित ओटीपी सत्यापन अनिवार्य किया था। इसके बाद 17 नवंबर को काउंटर से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी प्रणाली को परीक्षण के आधार पर लागू करने के निर्देश दिए गए थे। दानापुर मंडल में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद अब इसे सभी ट्रेनों में लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। रेलवे जल्द ही इसकी औपचारिक तिथि की घोषणा करेगा।