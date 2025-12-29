Language
    'जी राम जी योजना' को लेकर भ्रम फैला रहा कांग्रेस, भाजपा नेता आदित्य साहू ने बोला- मशीनों से करा रहे थे काम

    By Dibyanshu Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:39 PM (IST)

    आदित्य साहू ने बोला हमला। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने सोमवार को कहा कि जी राम जी योजना के बारे में कांग्रेस पार्टी लोगों को भ्रमित कर रही है।

    जी राम जी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला है। मनरेगा में जहां 100 दिन रोजगार की बात थी, वहीं अब जी राम जी ने रोजगार के दिन को बढ़ाकर 125 कर दिया गया है।

    इतना ही नहीं काम नहीं मिलने की स्थिति में सरकार द्वारा ग्रामीण मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रविधान किया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को मजदूरों को ज्यादा काम मिलना और बेरोजगारी भत्ता को अनिवार्य किया जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा है।

    उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया था। मजदूरों की जगह मशीनों से काम कराकर मजदूरी के नाम पर प्रखंड पंचायतों में लूट की छूट दी गई थी।

    लेकिन जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की पूरी व्यवस्था की गई है। मनरेगा में गबन, भ्रष्टाचार और लूट खसोट आम बात हो गई थी इसलिए सुधार आवश्यक थे।

    जी राम जी अधिनियम एक स्वच्छ, डिजिटल प्रूफ, जवाबदेह और विकसित भारत के लिए विकसित ग्राम के सपने को साकार करने वाला है।

