    रामगढ़ में सड़क हादसे ने छीन ली परिवार की खुशियां, मां-बेटा सहित तीन की मौत के बाद हंगामा

    By LAL KISHOR MAHTO Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:50 PM (IST)

    रामगढ़-बोकारो मार्ग पर मठवाटांड़ के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मां की मौत हो गई जबकि अस्पताल ले जाते समय बेटे ने भी दम तोड़ दिया। दूसरी घटना में मगनपुर के पास बोलेरो ने साइकिल सवार दो बच्चों को रौंद दिया जिसमें एक बच्चे की जान चली गई।

    गोला सड़क सड़क दुर्घटनाओं में बाइक सवार मां-बेटा सहित तीन की मौत

    संवाद सूत्र, गोला (रामगढ़)। रामगढ़-बोकारो मार्ग (एनएच-23) पर मठवाटांड़ के निकट रविवार को एक सड़क दुर्घटना में मां-बेटे की दुखद मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, सोसोकलां गांव के निवासी तेजनाथ महतो अपनी पत्नी सीमा कुमारी और दो बेटों तेजस कुमार (6 वर्ष) तथा रक्षित राज को बाइक पर बैठाकर अपने ससुराल करमा गांव जा रहे थे।

    इसी दौरान मठवाटांड़ के पास एक ट्रक (यूपी 63 बीटी 3655) ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे तेजनाथ महतो बाइक से गिर गए। इस दुर्घटना में उनकी पत्नी सीमा कुमारी (32 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका दो वर्षीय बेटा रक्षित राज गंभीर रूप से घायल हो गया।

    पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों की सहायता से शव को अपने कब्जे में लिया। घायल रक्षित राज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय मासूम बच्चे की भी मौत हो गई।

    इस बीच, पुलिस द्वारा शव को बिना स्वजन की जानकारी के पोस्टमार्टम के लिए भेजने का विरोध हुआ। स्वजन ने बताया कि जब वे अस्पताल पहुंचे, तब तक पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी थी। ग्रामीणों के विरोध के बाद शव को रामगढ़ से गोला वापस लाया गया।

    बोलेरे की चपेट में आने से किशोर की गई जान

    दूसरी घटना मगनपुर के समीप हुई, जहां एक अनियंत्रित बोलेरो ने साइकिल सवार दो बच्चों को रौंद दिया। इस दुर्घटना में 12 वर्षीय सोनू कुमार और 13 वर्षीय यश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान सोनू कुमार की मौत हो गई।  

    ग्रामीणों ने दोनों बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला में भर्ती कराया। यहां प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को रेफर कर दिया गया। इलाज के क्रम में सोनू कुमार की मौत हो गई।

    बताया गया कि दोनों बच्चे की साइकिल में सवार होकर सड़क किनारे से गुजर रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित बोलेरो ने दोनों बच्चों को रौंद दिया। भागने के क्रम में बोलेरो को ग्रामीणों ने पकड़ लिया।

