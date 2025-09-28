गिरीडीह में नहाने गई आदिवासी छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या, पुलिस ने गुलाम मोहीउद्दीन को दबोचा
गिरिडीह के सरिया में कक्षा आठ की आदिवासी छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव बराकर नदी में फेंका गया। स्वजन ने गुलाम मोहीउद्दीन पर आरोप लगाया जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। समुदायों के बीच तनाव के कारण पुलिस बल तैनात है। विधायक और पूर्व विधायक ने कड़ी सजा की मांग की।
संवाद सहयोगी, सरिया (गिरिडीह)। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड क्षेत्र स्थित एक गांव की कक्षा आठ की आदिवासी छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। साथ ही साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को बराकर नदी में फेंक दिया, जिसे रविवार की दोपहर बरामद किया गया।
स्वजन ने बिरनी थाना क्षेत्र (भरकट्टा ओपी) के थोरिया गांव निवासी गुलाम मोहीउद्दीन पर दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इधर, इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है।
साथ ही आरोपित के दूसरे समुदाय के होने के कारण क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।
नहाने के दौरान बनाया शिकार
लड़की के पिता ने बताया कि शनिवार को करीब 12:00 बजे बेटी घर से यह कहकर निकली थी कि बराकर नदी में स्नान करने जा रही है। इसी बीच गुलाम घर आया और कुछ खाने को मांगा। हमारे यह कहने पर कि घर में कोई नहीं है, बच्ची भी नदी गई है, वह चला गया।
इधर, उसके जाने के बाद हम अपनी पत्नी के साथ साप्ताहिक हाट चले गए। वहां से लौटने के बाद घर में बेटी को न पाकर हम घबरा गए। खोजबीन की तो नदी के किनारे बेटी के कपड़े मिले, परंतु बेटी का कुछ पता नहीं चला।
पास में ही गुलाम मोहीउद्दीन की पैंट व शर्ट पड़ी थी। इसी बीच रविवार की सुबह नदी में उसका शव मिला। पिता कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से दावा किया कि आरोपित बच्ची को नदी में ले गया था।
घटना की जानकारी मिलने पर बगोदर के विधायक नागेंद्र महतो व पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए इसमें सम्मिलित सभी लोगों की गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। एसडीपीओ धनंजय राम के अनुसार मामले की जांच चल रही है।
