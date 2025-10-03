पलामू में शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, 14 पेटी विदेशी शराब सहित दो गिरफ्तार
पलामू के मनातू थाना पुलिस ने अवैध विदेशी शराब तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया। एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। वाहन में शराब की पेटियां चादर से ढकी हुई थीं और आरोपियों के पास शराब के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं थे।
संवाद सूत्र, तरहसी (पलामू)। मनातू थाना पुलिस ने मंगलवार सुबह एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध विदेशी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस दौरान बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने बताया कि पुलिस को सुबह करीब 08:15 बजे गुप्त सूचना मिली कि एक ग्रे रंग की मारुति सुजुकी इको (जेएच 01 सीएस 2171) द्वारा अवैध शराब ले जाई जा रही है। सूचना मिलने के बाद उनके नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया।
टीम ने मनातू थाना गेट के पास बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की जांच शुरू की। सुबह 09:30 बजे संदिग्ध वाहन को रोका गया। वाहन में चालक के साथ एक अन्य व्यक्ति भी मौजूद था।
वाहन के बीच के हिस्से में चादर से ढकी 14 बंद पेटियां मिलीं। आरोपियों ने प्रारंभ में दावा किया कि पेटियों में अंडे हैं, लेकिन जांच में इनमें विभिन्न प्रकार की विदेशी शराब की सील बंद बोतलें पाई गईं।
गिरफ्तार आरोपियों के पास शराब की ढुलाई के कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। इस कार्रवाई में कुल 375 एमएल की 312 बोतल और 180 एमएल की 36 बोतल शराब बरामद की गई।
दोनों आरोपियों के पास से दो स्मार्टफोन और अवैध शराब की ढुलाई में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के कुसहा गांव निवासी दीपक कुमार (31) और भवनाथपुर थाना क्षेत्र के सिन्दुरिया गांव निवासी जितेंद्र कुमार गुप्ता (38) शामिल हैं।
इस संबंध में मनातू थाना कांड संख्या 63/2025 दिनांक 30.09.2025 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 274, 275, 317(5), 3(5) और झारखंड उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 47(ए) के तहत मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
शेष संलग्न अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस अभियान में पुअनि सुरेंद्र उरांव, सअनि सत्येंद्र कुमार, आरक्षी मनोज राम और जितेंद्र उरांव शामिल थे।
