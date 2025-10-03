Jamtara: डीसी ने गांधी चौक कार्यक्रम के बाद अनुमंडल कार्यालय परिसर का लिया जायजा, निर्माण कार्यों पर दिए निर्देश
जामताड़ा में गांधी जयंती पर डीसी रवि आनंद और एसपी राज कुमार मेहता समेत कई अधिकारियों ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। डीसी ने कहा कि गांधीजी ने सत्य और अहिंसा से विश्व को नई दिशा दी। एसपी ने गांधीजी की सादगी और देश के प्रति समर्पण को प्रेरणादायी बताया। अधिकारियों ने अनुमंडल कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की जानकारी ली।
जागरण संवाददाता, जामताड़ा। जिले के गांधी चौक में गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
डीसी रवि आनंद व एसपी राज कुमार मेहता समेत अन्य वरीय अधिकारियों ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस अवसर पर जिलेभर के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
डीसी रवि आनंद ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर पूरे विश्व को नई दिशा दी। उनका जीवन हमें सत्य, सेवा, त्याग और अनुशासन का संदेश देता है।
आज की युवा पीढ़ी को गांधीजी के विचारों को आत्मसात कर स्वच्छता, सादगी और ईमानदारी को जीवन का मूल मंत्र बनाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि गांधीजी का जन्मदिन पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनकी प्रासंगिकता को दर्शाता है।
वहीं एसपी राज कुमार मेहता ने कहा कि गांधीजी की सादगी और देश के प्रति समर्पण हमेशा प्रेरणादायी रहेगा।
अहिंसा, सद्भावना और सहयोग के उनके विचार समय के साथ और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। समाज में शांति और भाईचारे के लिए उनके मार्ग का अनुसरण जरूरी है।
निर्माण कार्यों का लिया जायजा
माल्यार्पण कार्यक्रम के बाद डीसी ने एसपी व अन्य अधिकारियों के साथ अनुमंडल कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चहारदीवारी निर्माण एवं पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण कार्य की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार, परियोजना निदेशक आईटीडीए जुगनू मिंज, एडीएम पूनम कच्छप, एसडीओ अनंत कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कयूम अंसारी, जिला शिक्षा अधीक्षक विकेश कुणाल प्रजापति, अंचल अधिकारी जामताड़ा अबिश्वर मुर्मू, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सोमा खंडैत सहित कई अधिकारी मौजूद थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।