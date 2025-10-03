Language
    पलामू में महिला की हत्या मामले की जांच करने पहुंची एफएसएल टीम, सुराग तलाशने में जुटी पुलिस

    By Sachidanand Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:18 AM (IST)

    पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में एक 35 वर्षीय महिला लाखो देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गुरुवार सुबह एफएसएल टीम ने घटनास्थल से नमूने एकत्र किए। महिला के चेहरे को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया था और उसका बेटा उसे मृत पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों को प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका है।

    महिला की हत्या मामले की जांच करने पहुंची एफएसएल टीम। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कुंवर बांध टोला में हुई 35 वर्षीय महिला लाखो देवी की संदिग्ध हालात में मौत ने पूरे गांव को सकते में डाल दिया है।

    गुरुवार की सुबह मौके पर एफएसएल टीम मृतका के घर पहुंची। इस दौरान 4 घंटे तक टीम ने विभिन्न सैंपल इकट्ठा किया। पुलिस ने मृतका के मोबाइल फोन को भी ढूंढने का प्रयास किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।

    बताते चलें कि महिला की खौफनाक तरीके से हत्या की गई है। हत्यारे द्वारा उसके चेहरे को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था।

    मंगलवार की रात हुई थी हत्या

    मृतका का पुत्र प्रदीप भुइयां मंगलवार की देर रात घर लौटा तो दरवाजा बंद पाया। बुधवार की सुबह दरवाजा खोलने पर महिला मृत अवस्था में मिली। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

    हालांकि, किसी स्थानीय व्यक्ति ने न महिला की चीखने–चिल्लाने की आवाज सुनी न ही हत्यारे को आते जाते देखा। पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच के बाद ही स्पष्ट कारणों का पता चल पाएगा।

    पुलिस और एफएसएल की जांच

    गुरुवार को एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और ब्लड सैंपल सहित कई अहम सबूत इकट्ठा किए। इसके पूर्व बुधवार को खोजी कुत्ते की मदद से भी जांच की गई थी।

    थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय, एसआई विक्रमशील, राजू मांझी और एएसआई अजय कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया और गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया।

    प्रेम प्रसंग में हत्या होने की आशंका

    ग्रामीणों का कहना है कि मृतका का पति संजय भुइयां पिछले छह महीने से हिमाचल प्रदेश में मजदूरी कर रहा है। कुछ ग्रामीण इस घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रहे हैं।

    पुलिस का कहना है कि मृतका का मोबाइल फोन बरामद होने पर मामले की तह तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा।