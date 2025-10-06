उच्च शिक्षा में पिछड़ रहा झारखंड, अब मंथन जरूरी... दीक्षांत समारोह में बोले राज्यपाल संतोष गंगवार

राज्यपाल संतोष गंगवार ने नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में झारखंड की उच्च शिक्षा की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य के छात्र बाहर पढ़ाई करने को प्राथमिकता देते हैं जबकि बाहरी छात्र यहां दाखिला लेने से कतराते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों को नियमित कक्षाएं और समय पर डिग्री प्रदान करने के निर्देश दिए।

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। झारखंड प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भले ही प्रगति कर रहा हो, लेकिन उच्च शिक्षा की स्थिति अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष गंगवार ने सोमवार को नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में इस मुद्दे पर स्पष्ट चिंता जताई। उन्होंने कहा कि झारखंड के छात्र अब भी राज्य से बाहर पढ़ाई करने को प्राथमिकता देते हैं, जबकि बाहर के छात्र यहां के विश्वविद्यालयों/उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने से कतराते हैं। इस पर मंथन कर स्थिति को बदलना अत्यंत आवश्यक है।

राज्यपाल ने कहा कि नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना को 16 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब तक मात्र तीन बार ही दीक्षांत समारोह आयोजित किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि छात्रों को समय पर डिग्रियां नहीं मिलीं, जो विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।