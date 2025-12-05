Language
    Pakur News: कलिकापुर में झाड़-फूंक के शक में व्यक्ति को बनाया बंधक, छुड़ाने गई पुलिस पर ग्रामीणों का आक्रोश

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    पाकुड़ के कालिकापुर में झाड़-फूंक के संदेह में एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। पुलिस जब उसे छुड़ाने गई तो ग्रामीणों ने पुलिस पर ही हमला कर द ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, पाकुड़। नगर थाना क्षेत्र के कलिकापुर मोहल्ले में शुक्रवार की देर रात झाड़-फूंक (ओझा-गुनी) के संदेह में ग्रामीणों ने 40 वर्षीय तकीबुल शेख को बंधक बना लिया।

    सूचना मिलते ही नगर थाना के एएसआइ अनंत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और व्यक्ति को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोग उसे छोड़ने को राज़ी नहीं हुए। स्थिति बिगड़ते देख थाना से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया।

    सूत्रों के अनुसार, हालात इतने तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस की एक गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस तकीबुल शेख को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई।

    ग्रामीणों का आरोप है कि तकीबुल शेख इलाके में झाड़-फूंक का कार्य करता है, जिसके प्रति लोगों में नाराज़गी बढ़ती जा रही थी। इसी को लेकर कुछ लोगों ने उसे बंधक बना लिया था। पुलिस की सूझबूझ और लगातार समझाने के बाद स्थिति नियंत्रित की जा सकी।

    नगर थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक बबलू कुमार ने बताया कि झाड़-फूंक के संदेह में एक व्यक्ति को बंधक बनाए जाने की सूचना पर पुलिस टीम भेजी गई थी। मामले की छानबीन की जा रही है। फिलहाल गांव में शांति बरकरार है और एहतियातन पुलिस बल तैनात रखा गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो।

