ठंड का कहर: चक्रधरपुर स्टेशन में बुजुर्ग महिला के मुंह से झाग के साथ निकला खून, अस्पताल में मौत

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। जैसे जैसे ठण्ड बढ़ रही है, यह कड़ाके की ठण्ड गरीबों पर मौत बनकर बरप रही है। ताज़ा मामले में चक्रधरपुर स्टेशन में भी एक 60 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गयी है। आशंका जाहिर की जा रही है कि उक्त महिला की भी ठंड से मौत हुई होगी।

शुक्रवार रात करीबन नौ बजे चक्रधरपुर स्टेशन के एक नंबर प्लेटफार्म में एक बूढ़ी महिला के मुंह से झाग के साथ खून निकलता देख स्टेशन मास्टर ने तत्काल महिला को एम्बुलेंस के ज़रिए इलाज के लिए रेलवे अस्पताल भेजा। अस्पताल पहुचने से पहले ही रास्ते में बूढ़ी महिला की मौत हो गई।

अस्पताल पहुंचने पर रेलवे अस्पताल के डॉक्टर ने जांच कर महिला को मृत घोषित कर दिया । इसके बाद महिला के शव को मोर्चरी में रखा गया है । जानकारी के अनुसार मृत बूढ़ी महिला का क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली है इसका पता नहीं चल पाया है।

जीआरपी से मिली जानकारी के अनुसार एक नंबर प्लेटफॉर्म के पार्सल कार्यालय के समीप एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी । इस बीच अचानक महिला के मुंह से झाग के साथ खून निकलता देख आस पास के यात्रियों ने जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी ने स्टेशन मास्टर को सूचित कर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने को कहा था।

एम्बुलेंस से महिला को रेलवे अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया था । जहां ईलाज के क्रम में डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। यात्रियों ने बताया कि महिला स्टेशन में भिक्षाटन कर गुजर बसर कर रही थी।