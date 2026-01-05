Language
    बालूमाथ रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी बेपटरी, चार नंबर पटरी से रेल परिचालन ठप

    By Ramesh Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:02 PM (IST)

    सोमवार सुबह बालूमाथ रेलवे स्टेशन के पास बीसीबीएम रेलवे कोयला साइडिंग पर एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। धनबाद रेल मंडल के टोरी-शिवपुर रेलवे लाइन पर हुई इस घ ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फाइल फोटो)

    संवाद सूत्र, बालूमाथ (लातेहार)। धनबाद रेल मंडल अंतर्गत टोरी–शिवपुर रेलवे लाइन पर बालूमाथ रेलवे स्टेशन के समीप बीसीबीएम रेलवे कोयला साइडिंग पर सोमवार की सुबह करीब 10 बजे एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई।

    इस घटना के बाद बालूमाथ रेलवे स्टेशन के पास चार नंबर पटरी से रेल आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। हादसे में मालगाड़ी की दो बोगियां पटरी से नीचे उतर गईं, हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जान-माल की क्षति नहीं हुई।

    मालगाड़ी के बेपटरी होने की सूचना मिलते ही रेलवे प्रबंधन ने धनबाद रेल मंडल के वरीय अधिकारियों को मामले से अवगत कराया।

    इस संबंध में रेल मंडल के टीआई संजय कुमार ने बताया कि बेपटरी हुई मालगाड़ी को दुरुस्त करने के लिए बरवाडीह जंक्शन से यार्ड की गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं और यार्ड कर्मियों की मदद से कुछ ही घंटों में चार नंबर पटरी को दुरुस्त कर रेल परिचालन बहाल कर दिया जाएगा।

    वहीं, मालगाड़ी की बोगियां किस कारण से बेपटरी हुईं, इसकी भी जांच की जा रही है। घटना के बाद रेलवे विभाग के आईटी, पीडब्ल्यूआई, ओएचई समेत कई रेलवे स्टेशन मास्टर और अधिकारियों की टीम बालूमाथ स्थित बीसीबीएम रेलवे कोयला साइडिंग पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने और जांच में जुट गई है।

