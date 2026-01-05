बालूमाथ रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी बेपटरी, चार नंबर पटरी से रेल परिचालन ठप

संवाद सूत्र, बालूमाथ (लातेहार)। धनबाद रेल मंडल अंतर्गत टोरी–शिवपुर रेलवे लाइन पर बालूमाथ रेलवे स्टेशन के समीप बीसीबीएम रेलवे कोयला साइडिंग पर सोमवार की सुबह करीब 10 बजे एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। इस घटना के बाद बालूमाथ रेलवे स्टेशन के पास चार नंबर पटरी से रेल आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। हादसे में मालगाड़ी की दो बोगियां पटरी से नीचे उतर गईं, हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जान-माल की क्षति नहीं हुई।

मालगाड़ी के बेपटरी होने की सूचना मिलते ही रेलवे प्रबंधन ने धनबाद रेल मंडल के वरीय अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। इस संबंध में रेल मंडल के टीआई संजय कुमार ने बताया कि बेपटरी हुई मालगाड़ी को दुरुस्त करने के लिए बरवाडीह जंक्शन से यार्ड की गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं और यार्ड कर्मियों की मदद से कुछ ही घंटों में चार नंबर पटरी को दुरुस्त कर रेल परिचालन बहाल कर दिया जाएगा।