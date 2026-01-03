होली पर घर लौटने की ललक, कोडरमा आने वाली कई ट्रेनें 2 महीने पहले ही फुल; यात्रियों को स्पेशल ट्रेन का इंतजार
Holi 2026: होली पर घर लौटने की चाहत में, कोडरमा आने वाली ट्रेनों में दो महीने पहले ही सीटें भर गई हैं। मुंबई, दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों से आने वाली ट्र ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा): यात्रीगण ध्यान दें… होली का उमंग घरवालों के संग बांटने की चाह परदेश में रहने वालों के दिलों में अभी से हिलोरें मारने लगी हैं। इसी वजह से कोडरमा आने वाली ट्रेनों में सीटों की मारामारी शुरू हो गई है।
होली से करीब दो माह पहले ही लोग ट्रेनों में अपनी सीट पक्की कराने में जुट गए हैं। स्थिति यह है कि बुकिंग लाइन खुलते ही प्रमुख शहरों से कोडरमा आने वाली ट्रेनों में नो रूम का बोर्ड लग जा रहा है।
वर्ष 2026 में होली 4 मार्च को है। इसके लिए दो दिन पूर्व यानी 1 एवं 2 मार्च तक की यात्रा हेतु बुकिंग लाइन खोली
गई। लाइन खुलते ही मुंबई, सूरत, जयपुर, अहमदाबाद, अमृतसर समेत अन्य बड़े शहरों से कोडरमा आने वाली ट्रेनों में परदेश में रहने वाले लोगों के साथ-साथ व्यापारी और छात्र-छात्राओं ने सीटें बुक करानी शुरू कर दीं।
बीते एक सप्ताह से टिकट के लिए जबरदस्त दबाव बना हुआ है और अगले दो दिनों में लंबी दूरी की ट्रेनों में बुकिंग और तेज होने की संभावना है।
एक सप्ताह पहले से ट्रेनों में नहीं मिलेगी जगह
होली से एक सप्ताह पहले की तारीखों पर बुकिंग चरम पर है। 23 फरवरी से 1 मार्च तक लंबी दूरी की लगभग सभी ट्रेनें हाउसफुल हो चुकी हैं। वहीं, होली के बाद 5 मार्च से कोडरमा से वापस अपने कार्यस्थलों पर लौटने के लिए यात्रियों की बुकिंग शुरू होगी।
दिल्ली से आने वाली ट्रेनें सबसे ज्यादा फुल
होली से पहले दिल्ली से कोडरमा आने वाली प्रीमियम ट्रेनों को छोड़कर लगभग सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें पहले से ही फुल हो चुकी हैं। नई दिल्ली-हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस, कालका मेल, बीकानेर-हावड़ा सुपरफास्ट, जैसलमेर-हावड़ा एक्सप्रेस में सीटें उपलब्ध नहीं हैं। वहीं, हावड़ा व सियालदह राजधानी और दूरंतो एक्सप्रेस में भी बुकिंग तेजी से बढ़ रही है।
स्पेशल ट्रेनों का इंतजार
नियमित ट्रेनों में बुकिंग से चूक चुके यात्रियों को अब होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा का इंतजार है। हालांकि, कोहरे के कारण 28 फरवरी तक कई ट्रेनों के फेरों में कटौती भी की गई है, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ सकती है।
इन ट्रेनों में भारी बुकिंग
मुंबई-हावड़ा मेल में 23 फरवरी से 1 मार्च तक स्लीपर में नो रूम है, जबकि थर्ड और सेकेंड एसी में लंबी वेटिंग या नो रूम की स्थिति है। गरवा एक्सप्रेस की 21 और 28 फरवरी की बुकिंग में भी सभी श्रेणियों में नो रूम है। भावनगर-आसनसोल पारसनाथ एक्सप्रेस 24 फरवरी को चलेगी, जिसमें तीनों श्रेणियों में सीटें फुल हैं।
ऐसे में कोडरमा जंक्शन को लौटने वाले हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह तथा बिहार के रजौली और नवादा के यात्रियों के लिए अब स्पेशल ट्रेन या तत्काल टिकट ही एकमात्र सहारा नजर आ रहा है।
