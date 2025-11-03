खूंटी में अवैध शराब की भट्ठी बंद कराने पहुंचे रनिया थाना प्रभारी पर हमला, सिर फटा

जागरण संवाददाता, रनिया। थाना क्षेत्र के लोहगड़ा बाजार टांड में आयोजित डाइर मेला के दौरान रविवार को शाम तीन बजे अफरातफरी मच गई। मेला में अवैध शराब भट्टी बंद कराने पहुंचे रनिया थाना प्रभारी विकास जायसवाल और उनके बॉडीगार्ड अनीश बरला पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, थाना प्रभारी मेला परिसर में चल रही अवैध शराब की बिक्री को रोकने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों से उनकी कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले ली। बताया जा रहा है कि महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर थाना प्रभारी पर अचानक हमला बोल दिया। एक ग्रामीण ने भारी लकड़ी से वार कर उनके सिर पर चोट पहुंचाई, जिससे वे लहूलुहान हो गए।घटना के बाद मेला में भगदड़ जैसे हालात बन गए।