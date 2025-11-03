खूंटी में अवैध शराब की भट्ठी बंद कराने पहुंचे रनिया थाना प्रभारी पर हमला, सिर फटा
खूंटी के रनिया में अवैध शराब की भट्ठी बंद कराने गए रनिया थाना प्रभारी पर हमला हुआ, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ भट्ठी बंद कराने पहुंचे थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
जागरण संवाददाता, रनिया। थाना क्षेत्र के लोहगड़ा बाजार टांड में आयोजित डाइर मेला के दौरान रविवार को शाम तीन बजे अफरातफरी मच गई। मेला में अवैध शराब भट्टी बंद कराने पहुंचे रनिया थाना प्रभारी विकास जायसवाल और उनके बॉडीगार्ड अनीश बरला पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया।
जानकारी के अनुसार, थाना प्रभारी मेला परिसर में चल रही अवैध शराब की बिक्री को रोकने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों से उनकी कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले ली।
बताया जा रहा है कि महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर थाना प्रभारी पर अचानक हमला बोल दिया। एक ग्रामीण ने भारी लकड़ी से वार कर उनके सिर पर चोट पहुंचाई, जिससे वे लहूलुहान हो गए।घटना के बाद मेला में भगदड़ जैसे हालात बन गए।
लोग इधर-उधर भागने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। घायल थाना प्रभारी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रनिया लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।
सूचना मिलते ही एसडीपीओ क्रिस्टोफर केरकेट्टा और इंस्पेक्टर अशोक सिंह दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान कुछ लोगों ने थाना प्रभारी का हथियार छीनने का भी प्रयास किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई में जुट गई है।
