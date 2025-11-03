Jharkhand government: अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर चर्चा करेगी कैबिनेट,स्थापना दिवस की तैयारियों पर भी होगा विमर्श
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में अतिवृष्टि से फसलों के नुकसान पर चर्चा होगी। स्थापना दिवस की तैयारियों पर भी विमर्श होगा। अभियंताओं की सेवा शर्त नियमावली को स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। रजत जयंती समारोह में राज्यपाल को आमंत्रित किया जा सकता है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री घाटशिला जाएंगे।
राज्य ब्यूरो,रांची । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक सोमवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में निर्धारित है, जहां राज्य में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है।
बैठक को लेकर सभी विभागों ने अपनी-अपनी तैयारियां कर ली हैं और बैठक में विभाग अपना-अपना पक्ष भी रखेंगे। इस दौरान स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर भी चर्चा किए जाने की पूरी संभावना है।
इनके अलावा एक दर्जन और प्रस्तावों पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है। बैठक के दौरान कई प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। कृषि मंत्री पहले ही किसानों को क्षतिपूर्ति देने की तैयारी में हैं।
इसके अलावा सत्ताधारी गठबंधन के कई विधायकों ने इसके लिए चर्चा की बात कही है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में अभियंताओं के लिए बनी संशोधित सेवा शर्त नियमावली के ऊपर चर्चा के उपरांत कैबिनेट निर्णय लेगा। सड़क निर्माण विभाग की ओर से पेश यह नियमावली झारखंड में 2016 से ही लागू है।
सिल्वर जुबली कार्यक्रम में राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री नहीं, राज्यपाल होंगे अतिथि
झारखंड गठन के सिल्वर जुबली कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालयों से सकारात्मक संकेत नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार झारखंड स्थापना के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में विकल्पों पर विचार कर रही है।
सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में राज्यपाल को आमंत्रित किया जा सकता है। सोमवार को स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री इस विषय पर साथी मंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री का घाटशिला निकलने का कार्यक्रम निर्धारित है।
