Jharkhand government: अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर चर्चा करेगी कैबिनेट,स्थापना दिवस की तैयारियों पर भी होगा विमर्श

राज्य ब्यूरो,रांची । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक सोमवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में निर्धारित है, जहां राज्य में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है।

बैठक को लेकर सभी विभागों ने अपनी-अपनी तैयारियां कर ली हैं और बैठक में विभाग अपना-अपना पक्ष भी रखेंगे। इस दौरान स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर भी चर्चा किए जाने की पूरी संभावना है।

इनके अलावा एक दर्जन और प्रस्तावों पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है। बैठक के दौरान कई प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। कृषि मंत्री पहले ही किसानों को क्षतिपूर्ति देने की तैयारी में हैं।

इसके अलावा सत्ताधारी गठबंधन के कई विधायकों ने इसके लिए चर्चा की बात कही है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में अभियंताओं के लिए बनी संशोधित सेवा शर्त नियमावली के ऊपर चर्चा के उपरांत कैबिनेट निर्णय लेगा। सड़क निर्माण विभाग की ओर से पेश यह नियमावली झारखंड में 2016 से ही लागू है।