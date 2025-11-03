3 महीने बिना वेतन, भूखे-प्यासे फंसे; ट्यूनीशिया से झारखंड के 48 मजदूरों की जल्द होगी घर वापसी

संवाद सूत्र, विष्णुगढ़ (हजारीबाग)। अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 प्रवासी श्रमिकों की जल्द स्वदेश वापसी होने जा रही है। इनमें विष्णुगढ़, गिरिडीह और बोकारो जिले के श्रमिक शामिल हैं। इन मजदूरों ने हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर केंद्र और राज्य सरकार से घर लौटने की गुहार लगाई थी।

वीडियो में श्रमिकों ने बताया था कि वे पिछले तीन माह से वेतन से वंचित हैं, जिससे खाने-पीने और रहने में भारी परेशानी हो रही है। वीडियो के सामने आने के बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पहल शुरू कर दी है।



प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने भी राज्य और केंद्र सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित स्वदेश लाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।



जानकारी के अनुसार, ट्यूनीशिया में फंसे श्रमिकों में विष्णुगढ़ के उच्चाघाना, बंदखारो, बलकमक्का, खरकी, ज्ञानगढ़ा, मुरगांव, चानो और खरना गांवों के कई लोग शामिल हैं।