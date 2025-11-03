Ghatshila by election: चौतरफा किलाबंदी करने में जुटे 'तीर' वाले 'वीर', कल्पना करेंगी रोड शो

राज्य ब्यूरो, रांची। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने कमर कस ली है। 11 नवंबर को होने वाले इस चुनाव में पार्टी ने स्टार प्रचारकों से लेकर बूथ स्तर तक की मजबूत रणनीति तैयार की है। रामदास सोरेन के निधन से रिक्त हुई इस सीट पर उनके पुत्र सोमेश सोरेन को टिकट देकर झामुमो ने भावनात्मक अपील को मजबूत किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नेतृत्व में अभियान तेज हो जाएगा, जबकि भाजपा की आदिवासी वोट विभाजन की कोशिशों का जवाब देने के लिए पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घाटशिला उपचुनाव में झामुमो के मुख्य स्टार प्रचारक के रूप में मैदान संभालेंगे।

पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन आयोग को सौंपी है, जिसमें हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन प्रमुख हैं। सोमेश सोरेन के नामांकन के दौरान 17 अक्टूबर को दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में आयोजित सभा में हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, जहां उन्होंने कहा था कि यह चुनाव विकास और विश्वास की लड़ाई है। भाजपा के कई मुख्यमंत्रियों के मुकाबले वे अकेले काफी हैं। झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने बताया कि हेमंत सोरेन की सभाओं से मतदाताओं में उत्साह पैदा होगा। इसकी वृहद तैयारी चल रही है।

विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में बनेगी जीत की रणनीति झामुमो ने घाटशिला में विधानसभा स्तरीय संगठनात्मक सम्मेलनों का सिलसिला शुरू कर दिया है। 16 अक्टूबर को रांची में हुई केंद्रीय समिति की बैठक में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उपचुनाव की विस्तृत रणनीति तय की गई। इन सम्मेलनों में बूथ कमेटियों को मजबूत करने, मतदाता सूची की जांच और डोर-टू-डोर कैंपेन पर जोर दिया जाएगा।

स्थानीय स्तर पर बहरागोड़ा के पूर्व विधायक और झामुमो प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी और बहरागोड़ा के पार्टी विधायक समीर मोहंती, जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी आदि सक्रिय हैं। पार्टी का दावा है कि इस बार जीत के अंतर को दोगुना करने का लक्ष्य है।