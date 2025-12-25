आभूषण दुकान में डकैती और दुकान मालिक को गोली मारे जाने के विरोध में जामताड़ा बंद
Jamtara News: जामताड़ा में एक आभूषण की दुकान में डकैती और दुकान मालिक को गोली मारे जाने की घटना के विरोध में बंद का आयोजन किया गया। इस घटना के कारण स् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जामताड़ा। शहर के अजंता चौक स्थित बालाजी ज्वेलर्स में बुधवार शाम हुई डकैती और दुकान संचालक अमन बर्मन को गोली मारने की सनसनीखेज घटना के बाद जामताड़ा के व्यवसायियों में भारी आक्रोश है। घटना के विरोध में गुरुवार को शहर के लगभग सभी दुकान-प्रतिष्ठान सुबह से ही बंद रहे। व्यापारियों ने एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।
बता दें कि जामताड़ा झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का विधानसभा क्षेत्र है। इसके बावजूद शहर में दिनदहाड़े डकैती और गोलीबारी की घटना ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यवसायियों का कहना है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और व्यापारी वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है।
गुरुवार सुबह से ही व्यापारियों ने शहर में घूम-घूमकर दुकानदारों से बंद का समर्थन करने की अपील की। बंद का व्यापक असर देखने को मिला और बाजार पूरी तरह ठप रहा। व्यापारियों ने स्पष्ट कहा कि यह सांकेतिक बंद है। यदि प्रशासन ने जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए, तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि बुधवार शाम नकाबपोश अपराधियों ने बालाजी ज्वेलर्स में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। विरोध करने पर अपराधियों ने दुकान संचालक अमन बर्मन को दो गोलियां मार दीं। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायल अमन बर्मन को तत्काल इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार उनके पेट और गर्दन में गोली फंसी हुई है, जिसे निकालने के लिए गुरुवार को ऑपरेशन किया जाना है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
घटना के बाद से शहर में दहशत का माहौल है और व्यापारी वर्ग प्रशासन से सुरक्षा की गारंटी और त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहा है।
