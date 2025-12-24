Jamtara में बेखौफ बदमाशों का तांडव, बालाजी ज्वेलर्स में डाका, विरोध पर दुकानदार को मारी गोली

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। शहर के सबसे व्यस्त और सुरक्षित माने जाने वाले कायस्तपाड़ा चौक पर बुधवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब बालाजी ज्वेलर्स में हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। भीड़भाड़ के बीच हुई इस सनसनीखेज वारदात में बदमाशों ने लूटपाट का विरोध करने पर ज्वेलरी दुकानदार को गोली मार दी और दहशत फैलाते हुए फरार हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बुधवार शाम करीब छह बजे तीन बदमाश मोटरसाइकिल से कायस्तपाड़ा चौक पहुंचे। उस समय बाजार ग्राहकों से भरा हुआ था। बदमाश बिना किसी डर के सीधे बालाजी ज्वेलर्स में घुस गए। हथियार निकालकर उन्होंने दुकानदार और कर्मचारियों को आतंकित किया और काउंटर में रखे कीमती जेवरात समेटने लगे। अचानक हुई इस वारदात से दुकान में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही बदमाशों ने लूट को अंजाम दे दिया।

लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने दुकान मालिक अमन वर्मा को गोली मार दी। गोली लगते ही दुकान और आसपास चीख-पुकार मच गई। बदमाशों ने भागते समय लगातार फायरिंग की, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। गोलियों की आवाज सुनकर लोग अपनी-अपनी दुकानें बंद कर जान बचाने में जुट गए। फायरिंग करते हुए बदमाश कायस्तपाड़ा मोहल्ले की ओर फरार हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल अमन वर्मा को आनन-फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और निगरानी में रखा गया है।

इस वारदात के बाद बाजार में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय दुकानदारों और व्यवसायियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा होकर अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।