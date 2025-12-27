टाटानगर सहित 48 स्टेशनों पर ट्रेनों की क्षमता होगी दोगुनी, रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला
रेल मंत्रालय ने चक्रधरपुर मंडल के टाटानगर सहित देश के 48 प्रमुख स्टेशनों पर अगले पांच वर्षों (2030 तक) में ट्रेनों की क्षमता दोगुनी करने का आदेश दिया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। चक्रधरपुर मंडल में टाटानगर सहित देश के 48 स्टेशनों में अगले पांच वर्षों (वर्ष 2030 तक) में ट्रेनों की क्षमता को दोगुनी की जाएगी। रेल मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत इसके लिए वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा।
रेल मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि देश के महत्वपूर्ण स्टेशनों में ट्रेनों की मांग में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रमुख शहरों की नई रेल गाड़ियों के संचालन क्षमता को वर्तमान स्तर से दोगुना करने की आवश्यकता है।
रेल मंत्रालय ने कहा है कि टर्मिनल की क्षमता बढ़ाने की योजना बनाते समय टर्मिनलों के आसपास के स्टेशनों को भी ध्यान में रखा जाएगा ताकि क्षमता में संतुलन बना रहे। वर्तमान में टाटानगर से हर दिन औसतन 32 जोड़ी ट्रेनों की आवाजाही होती है।
इन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का दिया गया आदेश
- मौजूदा टर्मिनलों को अतिरिक्त प्लेटफार्म, स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन और पर्याप्त शंटिंग सुविधाओं से सुसज्जित करना।
- शहरी क्षेत्रों और आसपास के टर्मिनलों की पहचान व निर्माण करना।
- मेगा काेचिंग काम्प्लेक्स सहित रख-रखाव सुविधाएं बढ़ाना।
- विभिन्न स्थानों पर रेल गाड़ियों की बढ़ती संख्या की व्यवस्था करने के लिए यातायात सुविधा कार्यों, सिग्नलिंग उन्नयन और मल्टी ट्रेकिंग के माध्यम से अनुभागीय क्षमता में वृद्धि करना।
ये हैं देश के महत्वपूर्ण स्टेशन
टाटानगर, रांची, भुवनेश्वर, पुरी, कोलकाता, गया, दरभंगा, मुज्जफरपुर, भागलपुर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना, लखनऊ, पुणे, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, मथुरा, अयोध्या, आगरा, प. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, भोपाल, उज्जैन, वडोदरा, सूरत, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हरिद्वार सहित अन्य।
