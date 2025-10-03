युवाओं के लिए टाटा स्टील में अप्रेंटिसशिप का मौका, 10 अक्टूबर तक करें आवेदन

टाटा स्टील के टिनप्लेट डिवीजन में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का अवसर युवाओं के लिए उपलब्ध है। आईटीआई उत्तीर्ण युवा जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से 1 अक्टूबर 2007 के बीच हुआ है 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। सफल प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड मिलेगा और शावक नानावटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट (एसएनटीआई) से प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील के टिनप्लेट डिवीजन में युवाओं के पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने का मौका है। कंपनी प्रबंधन ने इस संबंध में विज्ञापन जारी किया है। इच्छुक युवा 10 अक्टूबर की रात पौने 12 बजे तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

टाटा स्टील प्रबंधन द्वारा जारी विज्ञापन के तहत आईटीआई में फिटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वेल्डर, टूल एंड डाई व टर्नर सहित मैकेनिस्ट कर चुके वैसे युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनका जन्म एक अक्टूबर 2000 से एक अक्टूबर 2007 के बीच जन्म हुआ हो।