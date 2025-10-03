युवाओं के लिए टाटा स्टील में अप्रेंटिसशिप का मौका, 10 अक्टूबर तक करें आवेदन
टाटा स्टील के टिनप्लेट डिवीजन में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का अवसर युवाओं के लिए उपलब्ध है। आईटीआई उत्तीर्ण युवा जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से 1 अक्टूबर 2007 के बीच हुआ है 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। सफल प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड मिलेगा और शावक नानावटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट (एसएनटीआई) से प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील के टिनप्लेट डिवीजन में युवाओं के पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने का मौका है। कंपनी प्रबंधन ने इस संबंध में विज्ञापन जारी किया है। इच्छुक युवा 10 अक्टूबर की रात पौने 12 बजे तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
टाटा स्टील प्रबंधन द्वारा जारी विज्ञापन के तहत आईटीआई में फिटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वेल्डर, टूल एंड डाई व टर्नर सहित मैकेनिस्ट कर चुके वैसे युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनका जन्म एक अक्टूबर 2000 से एक अक्टूबर 2007 के बीच जन्म हुआ हो।
साथ ही वे उनका बैंक खाता व पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। एक साल की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरा करने के दौरान योग्य अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत स्टाइपेंड भी मिलेगा।
वहीं, ट्रेनिंग सफलतापूर्वक करने के बाद उन्हे शावक नानावटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट (एसएनटीआई) से प्रमाण पत्र भी मिलेगा। कंपनी प्रबंधन ने अपने विज्ञापन में स्पष्ट किया है कि ट्रेनिंग पूरा होने के बाद किसी को रोजगार देने की गारंटी हमारी नहीं है।
प्रबंधन किसी भी अभ्यर्थी को नौकरी देने का वादा भी नहीं करती है। वहीं, प्रबंधन द्वारा कहा गया है कि आवेदक का नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन प्रोग्राम (एनएपीएस) पोर्टल में निबंधित होना अनिवार्य है।
वहीं, अप्रेंटिस के दौरान किसी भी अभ्यर्थी के रहने-खाने या हॉस्टल की व्यवस्था नहीं होगी, उन्हें खुद ही इसकी व्यवस्था करनी होगी।
वहीं, जो युवा पहले से टाटा स्टील या उसकी किसी भी सहायक कंपनी में अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं वे इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार से होगा।
