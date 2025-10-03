Language
    नई दिल्ली में कुली को 1000 रुपये देकर सीट पर पहुंचवायी शराब, धनबाद स्टेशन पर उतरते ही RPF ने दबोचा

    By Tapas Banerjee Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:42 PM (IST)

    नई दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस में शराब लेकर धनबाद पहुंचे सतपाल को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया। उसके पास से सवा दो लाख की शराब बरामद हुई। सतपाल को यह शराब बोकारो ले जानी थी। उसने कुली की मदद से शराब को ट्रेन में चढ़ाया था। आरपीएफ को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई जिसमें 222780 रुपये की शराब जब्त हुई।

    धनबाद में आरपीएफ की गिरफ्त में व्यक्ति। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। नई दिल्ली स्टेशन पर कुली से सेटिंग की और शराब से भरे लगेज बैग को नई दिल्ली से हावड़ा जानेवाली राजधानी एक्सप्रेस के सेकंड एसी कोच तक पहुंचवा लिया।

    बेफिक्र होकर शराब लेकर नई दिल्ली से धनबाद आए। पर धनबाद स्टेशन पर उतरते ही आरपीएफ ने दबोच लिया। पकड़े गए शख्स का नाम सतपाल है जो उत्तर पश्चिम दिल्ली के आजाद नगर का रहने वाला है। उसके पास से लगभग सवा दो लाख का शराब जब्त किया गया। आरपीएफ ने सतपाल व उसके पास से बरामद शराब उत्पाद विभाग को सौंप दिया।

    आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि 44 वर्षीय सतपाल दिल्ली के राक एंड स्टार्म कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया में सात वर्षाें से फील्ड वर्कर के रूप में काम करता है।

    दिल्ली की कंपनी और बोकारो की पीडीपीएल एथेनाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आपस में साझेदारी है। पीडीपीएल के बादल चौहान ने सतपाल को दिल्ली से शराब लाने का काम सौंपा था।

    वॉट्सऐप पर टिकट भी उसने ही उपलब्ध कराया था। सतपाल नई दिल्ली के अजमेरी गेट के आठ नंबर स्कैनर के पास पहुंचा। पकड़े जाने से बचने के लिए कुली से सेटिंग की।

    एक हजार में मान गया कुली

    कुली ने पहले दो हजार मांगे पर बाद में एक हजार में मान गया। उसने प्लेटफॉर्म 14 पर खड़ी 12302 नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के सेकंड एसी ए-4 बर्थ तक लगेज बैग पहुंचा दिया। सतपाल किसी दूसरे रास्ते से कोच तक पहुंचा और बैग लेकर सीट नंबर 48 पर बैठ गया।

    राजधानी एक्सप्रेस से धनबाद में उतर कर सड़क मार्ग से शराब लेकर उसे बोकारो जाना था। आरपीएफ को मुखबिर ने पूरे मामले की जानकारी के साथ सतपाल का हुलिया भी बता दिया। प्लेटफॉर्म एक पर उतर कर बाहर निकल रहा था, तभी गेट नंबर दो के पास उसे पकड़ लिया गया।

    उसके पास से 14 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया जिसका अनुमानित मूल्य 222780 है। शराब की बोतलों में सेल इन हरियाणा ओनली लिखा है।

    कौन-कौन थे शामिल

    अभियान में एएसआई अभिमन्यु सिंह के साथ सतेंद्र कुमार प्रसाद, अनिल कुमार व ब्रजेश कुमार।