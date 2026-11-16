शशांक शेखर बने हेड स्टील मेकिंग, जमशेदपुर से रिपोर्ट करेंगे; टाटा स्टील लुधियाना में 41 अधिकारियों का तबादला

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील के लुधियाना स्थित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) काम्प्लेक्स में संगठनात्मक बदलाव के तहत 41 अधिकारियों के पदस्थापन और जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इस फेरबदल में मैन्युफैक्चरिंग लांग प्रोडक्ट तथा मेंटेनेंस एंड एनर्जी इंटीग्रेशन विभाग के अधिकारी शामिल हैं।

जारी सूची के अनुसार, अधिकारियों को सीनियर एरिया मैनेजर, एरिया मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मैन्युफैक्चरिंग लांग प्रोडक्ट विभाग में लाजिस्टिक्स, रिफ्रैक्टरी, फिनिशिंग एंड शिपिंग, पीएसएम, फर्नेस एंड रोलिंग, कास्टर, मिल्स, रोल शाप, ईएएफ और शिफ्ट आपरेशंस से जुड़े अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।