त्योहारों में रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों का रिकॉर्ड, दीपावली से छठ तक हर दिन 7000 से ज्यादा पैसेंजर ने किया सफर

जागरण संवाददाता, रांची। त्योहारों के मौसम में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची की रौनक बढ़ने के साथ हवाई यातायात की रफ्तार भी तेज हो गई। दीपावली से छठ महापर्व के बीच सात दिनों में करीब 48 हजार यात्रियों ने एयरपोर्ट से आवागमन किया। 8 से 14 नवंबर तक कुल 47,961 यात्रियों ने हवाई सफर किया।

इस दौरान प्रतिदिन औसतन 6,852 यात्रियों का आवागमन हुआ। खास बात यह रही कि लगातार पांच दिनों तक प्रतिदिन सात हजार से अधिक यात्रियों ने हवाई यात्रा की। इससे स्पष्ट है कि त्योहारों के दौरान रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों का दबाव बढ़ा है और राज्य में हवाई सेवाओं की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है।

एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा जारी विमानन परिचालन रिपोर्ट के अनुसार, 8 नवंबर को 4,733 यात्रियों ने आवागमन किया था। इसके बाद 9 नवंबर को यह संख्या बढ़कर 6,105 हो गई। 10 नवंबर को 7,547, 11 नवंबर को 7,555, 12 नवंबर को 7,345 और 13 नवंबर को 7,059 यात्रियों ने सफर किया।

वहीं, 14 नवंबर को यात्रियों की संख्या सात दिनों के सर्वोच्च स्तर 7,617 पर पहुंच गई। इस दिन 3,790 यात्रियों का आगमन और 3,827 यात्रियों का प्रस्थान हुआ। यानी आने वालों की तुलना में जाने वाले यात्रियों की संख्या 37 अधिक रही।

सभी निर्धारित विमानों का हुआ परिचालन 14 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, रांची एयरपोर्ट से कुल 50 विमानों का परिचालन निर्धारित था और सभी 50 विमानों का आवागमन हुआ। यह त्योहारी अवधि में विमान सेवाओं के सुचारु संचालन का संकेत है।

यात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ विमानों की नियमित आवाजाही भी महत्वपूर्ण रही। लगातार पांच दिनों तक सात हजार से अधिक यात्रियों का आवागमन इस बात को रेखांकित करता है कि एयरपोर्ट पर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक यात्री पहुंच रहे थे।

अक्टूबर में भी दो लाख से अधिक यात्रियों ने किया था सफर रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या का अंदाजा अक्टूबर के आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। अक्टूबर 2026 में कुल 2,01,103 यात्रियों ने हवाई सफर किया था। हालांकि, अक्टूबर के इसी सात दिवसीय अंतराल यानी 8 से 14 अक्टूबर के आंकड़ों के अनुसार करीब 45 हजार यात्रियों ने सफर किया।

अक्टूबर के कुल मासिक आंकड़े को देखते हुए यह जरूर कहा जा सकता है कि रांची एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा की मांग लगातार बनी हुई है। अक्टूबर के कुल यात्री आंकड़े को लेकर अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों में अंतर भी सामने आया है, इसलिए आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।

यात्रियों की बढ़ती संख्या से विकास की संभावनाएं रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती आवाजाही केवल त्योहारों की भीड़ नहीं, बल्कि झारखंड में हवाई संपर्क की बढ़ती जरूरतों का भी संकेत है। व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन और रोजगार के सिलसिले में बड़ी संख्या में लोग हवाई मार्ग से रांची पहुंचते हैं और यहां से दूसरे शहरों की यात्रा करते हैं।

त्योहारों में दूसरे राज्यों में रहने वाले झारखंड के लोग भी अपने घर लौटने के लिए हवाई सेवाओं का उपयोग करते हैं। यात्रियों की संख्या में इस वृद्धि के बीच एयरपोर्ट की आधारभूत संरचना और सुविधाओं का विस्तार भी महत्वपूर्ण हो गया है।

टर्मिनल में यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, चेक-इन सुविधाएं, विमान परिचालन क्षमता और नई हवाई सेवाओं का विस्तार भविष्य की जरूरत है। एयरपोर्ट पर प्रस्तावित आइसोलेशन बे और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़े विकास कार्य भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण हैं।