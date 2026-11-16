टाटा पावर ने महाराष्ट्र में शुरू किया 100 मेगावाट का नया पवन ऊर्जा प्लांट, 2.52 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी

जागरण संवादाता, जमशेदपुर। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में टाटा पावर ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी की सहायक इकाई टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (टीपीआरईएल) ने महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा में 100.8 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू कर दी है। इस परियोजना से सालाना करीब 30.8 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होने की उम्मीद है।

इससे हर साल लगभग 2,52,560 टन कार्बन डाइ-आक्साइड उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। कंपनी के अनुसार, इस परियोजना से उत्पादित नवीकरणीय बिजली की आपूर्ति टाटा पावर मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन (टीपीसी-डी) को की जाएगी। इससे मुंबई में स्वच्छ और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति को मजबूती मिलेगी। परियोजना में एसजी 3.6-145 मॉडल के 28 हारिजोंटल एक्सिस विंड टर्बाइन जनरेटर लगाए गए हैं। प्रत्येक टर्बाइन को बेहतर दक्षता के साथ पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया है।

ग्रिड कनेक्टिविटी में बदलाव बनी बड़ी चुनौती परियोजना के निर्माण के दौरान ग्रिड कनेक्टिविटी की योजना में बदलाव बड़ी चुनौती बनकर सामने आया। पहले जहां एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) लाइन के लिए अंडरग्राउंड केबल की व्यवस्था प्रस्तावित थी, वहीं बाद में इसे बदलकर मोनोपोल सिस्टम अपनाने का निर्णय लिया गया।

इस बदलाव के कारण डिजाइन, सामग्री की खरीद और निर्माण कार्य में कई तकनीकी जटिलताएं पैदा हुईं। कंपनी के विंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिवीजन के लिए यह पहली मोनोपोल स्थापना थी। इसके बावजूद टीम ने चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया और परियोजना के निर्धारित समय पर शुरू होने को सुनिश्चित किया।