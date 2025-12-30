नवजात के शव को थैले में ले जाने का मामला: सदर अस्पताल की लापरवाही पर आयोग सख्त, दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। चाईबासा सदर अस्पताल से चार माह के नवजात के शव को एम्बुलेंस न मिलने पर थैले में लेकर जाने की हृदयविदारक घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले को गंभीर मानते हुए केस दर्ज किया है।

इसकी जानकारी झारखंड मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष मनोज मिश्रा को दी गई है। मनोज मिश्रा ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यह अधिकार मृत्यु के बाद भी लागू रहता है।

मृत शरीर के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि चाईबासा सदर अस्पताल में हुुई घटना इस अधिकार का उल्लंघन है और मृत शरीर की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है। उन्होंने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 301 के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।



एम्बुलेंस नहीं मिली, बस से शव लेकर जाना पड़ा गांव

मानवाधिकार संगठन के अनुसार, घटना में अस्पताल प्रबंधन, ऑनड्यूटी चिकित्सकों और कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। मृतक बच्चे के पिता डिंबा चतोंबा को न तो एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई और न ही मोक्ष वाहन।