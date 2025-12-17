मृतका ज्योतिका हेंब्रम हत्याकांड: दोनों पक्षों की अलग-अलग प्राथमिकी, पोटका थाना प्रभारी हटाए गए
जमशेदपुर में ज्योतिका हेंब्रम हत्याकांड मामले में दोनों पक्षों द्वारा अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस घटना के बाद पोटका थाना प्रभारी को हटा दिया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पोटका। झारखंड के पोटका थाना में कार्यरत महिला चौकीदार ज्योतिका हेंब्रम की हत्या और उसके कथित प्रेमी गणेश माझी उर्फ जोनसेन की आत्महत्या के मामले में बुधवार को क्षेत्र के दो गांवों में शोक का माहौल है। दोनों मृतकों का अंतिम संस्कार परिजनों द्वारा सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार कर दिया गया।
पोटका थाना क्षेत्र के कालिकापुर पंचायत अंतर्गत केंदमुड़ी गांव में बुधवार अपराह्न पोस्टमार्टम के बाद चौकीदार ज्योतिका हेंब्रम का शव गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही परिजन और ग्रामीण फूट-फूट कर रो पड़े।
केंदमुड़ी गांव में पसरा मातम
ग्रामीण अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। ज्योतिका के साथ कार्यरत अन्य चौकीदार और सहकर्मी भी गांव पहुंचे और श्रद्धांजलि दी।
दिवंगत ज्योतिका के पिता देवराज हेंब्रम ने कहा कि उनकी बेटी ही परिवार का एकमात्र सहारा थी। दो बेटियों में बड़ी की शादी हो चुकी है।
उन्होंने मांग की कि चूंकि हत्या ड्यूटी के दौरान हुई है, इसलिए परिवार के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गणेश उर्फ जोनसेन उनकी बेटी को शादी का दबाव देता था और धमकी भी देता था।
जाहातु गांव में भी शोक का माहौल
इधर, हत्या के आरोपी बताए गए प्रेमी गणेश माझी उर्फ जोनसेन द्वारा आत्महत्या किए जाने से उसके पैतृक गांव जाहातु में भी मातम पसरा रहा। गणेश के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल था।
गणेश तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और उसके पिता का देहांत पहले ही हो चुका है। उसकी मां ने ही मेहनत कर बच्चों का पालन-पोषण किया था।
पढ़ाई में होनहार था गणेश
ग्रामीणों ने बताया कि गणेश पढ़ाई में होनहार था। इंटरमीडिएट के बाद वह नौकरी की तैयारी कर रहा था और उत्पाद विभाग व सीआईएसएफ की लिखित परीक्षा भी पास कर चुका था।
ग्रामीणों ने आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। गणेश का भी अंतिम संस्कार बुधवार को कर दिया गया।
पोटका थाना में दो मामले दर्ज
इस पूरे प्रकरण में पोटका थाना में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। पहला मामला ज्योतिका के पिता देवराज हेंब्रम की लिखित शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसमें गणेश माझी पर धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है।
दूसरा मामला गणेश माझी की आत्महत्या को लेकर यूडी केस के रूप में दर्ज किया गया है, जो सदर अस्पताल में गणेश के परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार, गणेश ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर हत्या की बात स्वीकार करते हुए आत्महत्या करने का उल्लेख किया था।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
थाना प्रभारी पर गिरी गाज
मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने पोटका थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं।
डीएसपी संदीप भगत ने बताया कि आत्महत्या से पहले वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जाएगी। निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही सन्नी टोप्पो को पोटका थाना का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है।
यह भी पढ़ें- Murder mystery : दारोगा बना प्यार का दुश्मन, त्रिकोण प्रेम में प्रेमिका की हत्या, फिर प्रेमी ने लगाई फांसी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।